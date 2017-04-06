البرازيل في صدارة تصنيف الفيفا ومصر الأولى عربيا

أعلنت فيفا عن وصول البرازيل إلى صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola واستعادة مقعدها على القمة بعد سبع سنوات من الانتظار. واحتفظت مصر بتصدر منتخبات العرب وتقدمت للمركز 19 عالميا، وتستمتع البرازيل بفترة رائعة من التألق منذ تعيين تيتي خلفا لدونجا العام الماضي وحققت تسعة انتصارات متتالية خاضتها مع المدرب الجديد منهما ثمانية انتصارات في تصفيات كأس العالم 2018.

وتقدمت مصر، التي بلغت نهائي كأس الأمم الافريقية مطلع العام الجاري، خطوة واحدة لتصبح بالمركز 19 وتحتفظ بتصدر المنتخبات الافريقية والعربية. وتراجعت تونس خمس خطوات لتصبح بالمركز 42 عالميا وتقدمت السعودية خمسة مراكز عقب فوزين في تصفيات كأس العالم لتصبح بالمركز 52 عالميا وتتقدم بمركز واحد على المغرب ومركزين على الجزائر بحسب رويترز التي أشارت إلى ترتيب الدول العربية كالتالي:

19- مصر 42- تونس 52- السعودية 53- المغرب 54- الجزائر

74- الإمارات 80- سوريا 89-قطر 90-موريتانيا 91-ليبيا

ولم يحقق السيلساو (+1) المركز الأول منذ إقصائه من نهائيات كأس العالم FIFA 2010 على يد هولندا واحتلال الأبطال أسبانيا وهولندا لموقعه. لكن انتصارات البرازيل الأخيرة على أوروجواي والباراجواي، والتي مكنتها من حجز مقعد لها في روسيا 2018، أمّنت عودة راقصي السامبا إلى مركز الصدارة في التصنيف العالمي.

ومع وصول عدد المباريات الملعوبة خلال الشهر إلى 129 مباراة، كانت هناك تغييرات واسعة في جدول التصنيف، حيث لم يحافظ سوى 19 اتحاد كروي من الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 210 على مراكزها في قائمة مارس/آذار. ومع بقاء خمسة من هذه الاتحادات الـ 19 في قائمة العشرة الأوائل، كان المنتخب السويسري (9، +2) هو المنتخب الوحيد الذي يرتقي إلى العشرة الكبار، بينما كانت أوروجواي تسير في الاتجاه الآخر حيث خرجت من العشرة الأوائل (15، -6).

بولندا (11، +1) أضافت إلى النجاح الذي حققته الشهر الماضي وصعدت مركزاً إضافياً، كما هو الحال مع بوركينا فاسو (35، +1). وحققت كل من البيرو (17، +1) وكوراساو (70، +4) وسوازيلاند (88، +10) وبابوا نيوغينيا (156، +14) نجاحات هي الأخرى.

وكان الانتقال الأكبر على الجدول لجمهورية مقدونيا (133، +33). كما حققت بعض المنتخبات في قائمة أفضل 50 مكاسب قوية أيضاً، حيث تقدمت كل من السويد (34، +11)، وايرلندا الشمالية (26، +9) والولايات المتحدة الأمريكية (23، +7)، واليونان (39+7)، واليابان (44، +7).