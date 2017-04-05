سيشهد اليوم الظهور القاري الأول لمنتخب سيدات الإمارات الوطني لكرة القدم عندما يخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات الأردن 2018 والتي تمنح خمس بطاقات مؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA. وعند الخامسة مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت الأردن- يلاقي منتخب الإمارات نظيره الأردني على استاد بامير الدولي في طاجيكستان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا 2018.
وكان المنتخب الإماراتي قد خسر اولى لقاءاته مع الفلبين 0-4، بينما فاز منتخب طاجيكستان على العراق 1-0.
ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الفلبين وطاجيكستان، في حين بقي رصيد العراق والإمارات والبحرين خالياً من النقاط.
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