Arabian business
رياضة

الظهور القاري الأول لمنتخب سيدات الإمارات الوطني لكرة القدم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
الظهور القاري الأول لمنتخب سيدات الإمارات الوطني لكرة القدم

سيشهد اليوم الظهور القاري الأول لمنتخب سيدات الإمارات الوطني لكرة القدم عندما يخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات الأردن 2018 والتي تمنح خمس بطاقات مؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA. وعند الخامسة مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت الأردن- يلاقي منتخب الإمارات نظيره الأردني على استاد بامير الدولي في طاجيكستان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا 2018.

 

 

وكان المنتخب الإماراتي قد خسر اولى لقاءاته مع الفلبين 0-4، بينما فاز منتخب طاجيكستان على العراق 1-0.

ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الفلبين وطاجيكستان، في حين بقي رصيد العراق والإمارات والبحرين خالياً من النقاط.

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في رياضة

ارتداء النقاب، حيل مشجعي كرة القدم السويديين للتحايل على منع الأقنعة

إعفاء مواطني الإمارات ومجلس التعاون من رسوم المشاركة في "رالي أبوظبي"

مدرب منتخب الإمارات يستقيل بعد الهزيمة أمام أستراليا

بالفيديو: حريق يندلع في ملعب شنغهاي الصيني

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دبي: إطلاق "Orbi" الوجهة التعليمية والترفيهية التفاعلية مايو المقبل

بالصور : شموع وورود تكريماً لضحايا "مترو بطرسبرج"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »