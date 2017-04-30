دبي الذكية تطرح نتائج أول هاكاثون للسعادة في دبي

كان الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والخدمات المعدّة حسب الطلب، ورسم الخرائط التي تكشف عن المشاعر من بين عدد قليل من الحلول النموذجية التي عُرضت كنتيجة لأول هاكاثون للسعادة في دبي عقدت في مطارات دبي في أوائل فبراير الماضي.

وقد عرضت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية النتائج على الجهات الحكومية الأخرى قائلة: "تعدّ فعالية هاكاثون دبي للسعادة الأولى من نوعها في العالم. فهي منصة جديدة لتشجيع التعاون الدولي والابتكار لتقديم حلول جديدة للمدينة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية إلى جعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض".

وأضافت : "ركّزت النسخة الأولى من هاكاثون دبي للسعادة على تعزيز التجارب في قطاع السفر. وعندما يتم تطبيقها على نطاق المدينة، فإن الأفكار المطروحة ستساعد في تعزيز تجارب كافة زوار دبي، ليس برفع مستويات السعادة فحسب بل بجذب المزيد من السياح، وتعزيز الاقتصاد، ورفع مستويات المعيشة في جميع أرجاء المدينة".

واستطردت قائلة: "أحداثٌ مثل هاكاثون دبي للسعادة تعكس الأثر الإيجابي الذي يمكننا تحقيقه للمدن عندما نعمل معاً. فدبي تتخذ نهجاً جديداً يركّز على الناس ليقودهم نحو المدن والصناعات الذكية بما يكفل مكانتها كمعيار عالمي لتنفيذ المدن الذكية والحذو بنهجها. واليوم، يفخر مكتب دبي الذكية بطرح نتائج العمل الجاد والجهد الذي بذله 40 خبيراً دولياً موهوباً إلى جانب 28 بطلاً من أبطال السعادة الذين ينتمون إلينا ويمثلون 23 جهة مختلفة من القطاعين العام والخاص. "

من جانيه قال الدكتور علي العزاوي، الخبير الاستشاري في مجال تجربة المدينة في مكتب دبي الذكية: "أظهرت نتائج أول هاكاثون للسعادة في دبي أربعة حلول مبتكرة لجعل التجارب الحاصلة في قطاع السفر أكثر أماناً وسلاسة وكفاءة وتأثيراً. وفي إطار جهودنا المتواصلة لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض، نعمل حالياً مع مختلف الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع السفر لضمان تطوير هذه النماذج الأولية إلى مبادرات فعلية وتحويلها إلى خدمات متاحة في كافة أرجاء المدينة."

المزيد من أخبار الإمارات