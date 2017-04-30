محمد بن راشد يشهد بطولة إسبانيا للقدرة 2017

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس بطولة إسبانيا للقدرة 2017 والتي أقيمت على مضمار مدينة "تورديرا" الاسبانية لمسافة 160 كيلومتر.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشاركة فرسان الامارات في مراحل السباق المختلفة والذي يعد من أهم سباقات القدرة في مملكة إسبانيا ويحظي بمشاركة نخبة من الفرسان الاوروبيين حيث حرص فرسان دولة الامارات علي المشاركة في البطولة من أجل الاستعداد لبداية الموسم الاوروبي لسباقات القدرة من خلال الاحتكاك مع نخبة من الفرسان الاوروبيين، وفق وكالة أنباء الإمارات.

كما تأتي أهمية مشاركة فرسان الإمارات في أولى البطولات الأوربية لهذا الموسم للوقوف علي جاهزية الخيول لنيل الاستحقاقات المقبلة وأهمها بطولة العالم للقدرة للشباب والتي ستستضيفها مدينة فيرونا الايطالية في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتضمن السباق خمسة مراحل حيث بلغت مسافة المرحلة الاولي من السباق 38 كيلو متر بينما بلغت المرحلة الثانية مسافة 37 كيلو متر أما المرحلة الثالثة فكان طولها 38 كيلو متر وبلغت مسافة المرحلة الرابعة 28 كيلو متر بينما بلغت المرحلة الاخيرة مسافة 19 كيلو متر.

وقد توجت الفارسة الاسبانية مونتالا سانشيز بولا بطلة للسباق لمسافة 160 كيلو متر ومسجلة زمنا وقدره 7:38:24 ساعات وذلك في ختام بطولة إسبانيا للقدرة والتي أستمرت علي مدي يومين وتخللتها أربعة سباقات من فئات مختلفة.

ومن جانبه أوضح سعادة سعيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة ميدان إلي أهمية هذه البطولة والتي استمرت ليومين وتم خلالها تنظيم اربع سباقات من عدة فئات مشيرا إلي الحرص علي المنافسة والمشاركة من جانب دولة الامارات في مختلف البطولات العالمية الامر الذي اكسب فرسان الامارات خبرة كبيرة نظرا لنجاح التخطيط والاعداد الجيد للسباقات الشاقة والطويلة.

وأكد سعيد الطاير على أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورعايته لفروسية الإمارات وأبطالها، يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للاستمرار في حصد ألقاب بطولات القدرة والتحمل العالمية.

شهد السباق عدد من الشيوخ والمسؤولين وجماهير غفيرة من عشاق سباقات القدرة العالمية.