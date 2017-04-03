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رياضة

ارتداء النقاب، حيل مشجعي كرة القدم السويديين للتحايل على منع الأقنعة

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
ارتداء النقاب، حيل مشجعي كرة القدم السويديين للتحايل على منع الأقنعة

احتج  مشجعو فريق آيك - AIK- السويدي يوم الأحد من منع حضور المباريات بأقنعة للحد من العنف والشغب في الملاعب، و توجهوا للملعب وهم يرتدون النقاب. 

الاحتجاج بارتداء النقاب برز بعد أن قام عدد كبير من جماهير آيك في ملعب فريندز آرينا في ستوكهولم بالجولة الأولى من الدوري السويدي أمام فريق هاكن، وهم يرتدون النقاب بحسب ما نقلته صحف محلية. 

وبدأ سريان الحظر الأقنعة في الأول من مارس/آذار الماضي ويتضمن استثناء بالنسبة لمن يغطون وجههم لأسباب دينية.  ورفعت لافتة كبيرة في الملعب موجهة لوزير الداخلية أنديرز يجيمان "ألتراس أيك يتحلون بالجدية، غطينا وجوهنا لأسباب دينية. حرية الألتراس هي الهدف النهائي".  وعلق الوزير على اللافتة بقولها "أعتقد بأمانة أن اللافتة كانت مسلية، تظهر امتلاك جماهير آيك لخفة الظل"..

 

 

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