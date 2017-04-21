الهلال يفوز بالدوري السعودي

فاز نادي الهلال السعودي بلقب دوري جميل للموسم الحالي 2016-2017 للمرة الـ14 وذلك بعد أن كسب الشباب 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي في الرياض .

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 60 نقطة فيما بقي الشباب خامسًا برصيد 30 نقطة وفقا لصحيفة سبق.



سيطر الهلال مبكرًا على مجريات اللعب، واستحوذ على منطقة المناورة ( الوسط) وتحكم في رتم الأداء ونوع الهجمات من خلال العمق تارة وأخرى عبر الأطراف.

لم ينتظر الهلال طويلاً من أجل الوصول إلى مرمى الشباب حيث تحصل على ركلة جزاء إثر إعاقة هتان باهبري لعمرخريبين لم يتردد حكم اللقاء كلانتبيرغ في إطلاق الصافرة وإعلان ركلة جزاء هلالية تقدم لتنفيذها خريبين الذي وضع الكرة داخل الشباك على يسار الحارس محمد عواجي كهدف أول.

عند الدقيقة 16 تصدى العواجي لتسديدة بوناتيني، ومن ثم لتسديدة إدواردو عند الدقيقة 25 .

عاد الشباب ورتب أوراقه المبعثرة ومن كرة مرتدة سريعة عند الدقيقة 30 مرر باهبري كرة طولية لعبدالمجيد الصليهم الذي حول الكرة داخل شباك حارس الهلال على يسار المعيوف كهدف تعادل.

أدرك الزعيم خطورة الموقف فعاد للهجوم المكثف على مرمى الليث ، فحضر ( السوبر ) إدواردو بالهدف الثاني عند الدقيقة 35 برأسية رائعة بعد استثماره عرضية البريك.

تألق المعيوف عند الدقيقة 39 وتصدى لتسديدة معاذ.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني متواضعًا في المستوى من جانب الفريقين، في ظل محاولات الشباب لتعديل النتيجة كان نواف العابد يحاول تعزيز النتيجة لفريقه الهلال عند الدقائق 60 , 65 ولكن تألق حارس الشباب العواجي في التصدي لتلك التسديدات.