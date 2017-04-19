مايك تايسون سيطلق أكاديمية ملاكمة دولية في دبي﻿

يستعد بطل الملاكمة السابق مايك تايسون، والذي حمل الرقم القياسي كأصغر بطل عالمي مطلق للوزن الثقيل من خلال جمعه بين ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة والمجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة بعمر 20 عامًا، عن وقوع اختياره على مدينة دبي للإعلان الرسمي عن إطلاق مشروعه الجديد في برج خليفة، وهو سلسلة من مراكز اللياقة البدنية تحمل اسم ’أكاديمية مايك تايسون‘ (MTA).

وقد سيتزامن ذلك مع إطلاق الأكاديمية لفروع لها في كل من الشرق الأوسط وأستراليا وفرنسا ومنطقة غرب أفريقيا والصين.

وسيكشف مايك عن المزيد من التفاصيل حول الإعلان المرتقب خلال مؤتمر صحفي عالمي سيجري في برج خليفة يوم 4 مايو بإدارة المقدم الإذاعي كريس فيد، حيث سيلي ذلك حفل ضخم بمناسبة إطلاق الأكاديمية في 6 مايو.

ويقول تايسون:" تتربع دبي على الخريطة العالمية باستضافة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية الرئيسية وهناك مجال واسع لمركز لياقة يرتبط بالجودة والتحدي المماثل لطريقتي في العمل".

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