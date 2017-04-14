Arabian business
رياضة

أبوظبي تستضيف السوبر السعودي لكرة القدم بنسختي 2018-2019

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أبوظبي تستضيف السوبر السعودي لكرة القدم بنسختي 2018-2019

.أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة العاصمة أبوظبي مباراة كأس السوبر السعودي، بنسختي عامين 2018-2019 على التوالي.

وقال المجلس في حسابه على تويتر: كأس السوبر ينضم لأجندة البطولات العالمية في العاصمة الموسمين المقبلين.

 

ووفق موقع الشارقة 24، أقيمت البطولة السعودية في آخر نسختين لها، في العاصمة البريطانية لندن.

 

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الوعد في أبوظبي قريباً جداً.

 

ويقام السوبر السعودي في الأسبوع الثالث من يناير المقبل.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

نادي الهلال 4مليون.. احتفالات هلالية رغم خسارة كأس السوبر السعودي

السوبر السعودي يرفع أسعار التأشيرات إلى لندن 22%

لندن موعداً للفصل بين الأهلي والهلال في كأس السوبر السعودي

هل يعيد الاتحاد السعودي إقامة مباريات خارج المملكة بعد نجاح "كأس السوبر" في لندن ؟

تعليقات

المزيد في رياضة

عبدالله بن زايد يشارك منتسبي "وزارة الخارجية " في فعالية المشي بأبوظبي

الكشف عن شعار كأس العالم للأندية -الإمارات 2017

100 ألف ممارس لرياضة الجوجيتسو بالإمارات

خالد القاسمي.. أول إماراتي يفوز ببطولة رالي أبوظبي الصحراوي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : شاهد كيف أخرجت الأزمة السورية الدبلوماسيين عن دبلوماسيتهم؟

تذوق: مطعم كاسا ميا الإيطالي في فندق لوميريديان دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »