أبوظبي تستضيف السوبر السعودي لكرة القدم بنسختي 2018-2019

.أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة العاصمة أبوظبي مباراة كأس السوبر السعودي، بنسختي عامين 2018-2019 على التوالي.
وقال المجلس في حسابه على تويتر: كأس السوبر ينضم لأجندة البطولات العالمية في العاصمة الموسمين المقبلين.
ووفق موقع الشارقة 24، أقيمت البطولة السعودية في آخر نسختين لها، في العاصمة البريطانية لندن.
وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الوعد في أبوظبي قريباً جداً.
ويقام السوبر السعودي في الأسبوع الثالث من يناير المقبل.المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية في السعودية | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
فيديو.. اللواء أحمد عسيري لمذيعة بريطانية: سلاحكم نشتريه بأموالنا وليس هدية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزير العمل: لا يوجد نظام كفالة في السعودية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس