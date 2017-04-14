أبوظبي تستضيف السوبر السعودي لكرة القدم بنسختي 2018-2019

.أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة العاصمة أبوظبي مباراة كأس السوبر السعودي، بنسختي عامين 2018-2019 على التوالي.

وقال المجلس في حسابه على تويتر: كأس السوبر ينضم لأجندة البطولات العالمية في العاصمة الموسمين المقبلين.

ووفق موقع الشارقة 24، أقيمت البطولة السعودية في آخر نسختين لها، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الوعد في أبوظبي قريباً جداً.

ويقام السوبر السعودي في الأسبوع الثالث من يناير المقبل.