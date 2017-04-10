100 ألف ممارس لرياضة الجوجيتسو بالإمارات

كشف فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لإتحاد الإمارات للجوجيتسو الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي عن ان إجمالي عدد ممارسي رياضة الجوجيتسو في الدولة وصل حالياً إلى أكثر من 100 الف ممارس وهو الرقم الذي كانت تستهدفه خطة الاتحاد بحلول العام 2020.

وأكد الشامسي - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، على هامش انطلاق منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو اليوم - أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعكس مكانة الإمارة كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو ..مشيرا إلى أن البطولة تستقطب لاعبين تبدأ اعمارهم من 4 سنوات وهو ما يجسد عمل الاتحاد نحو تأهيل الأجيال الناشئة لممارسة هذه الرياضة والإقبال الكبير التي تحظى به من مختلف فئات المجتمع.

وتوجه الشامسي بأسمى ايات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المستمر لرياضة الجوجيتسو ورعاية سموه لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أصبحت ملتقى رياضيا دوليا رسخ مكانته إقليمياً وعالمياً.

وقال إنه على مستوى الانجازات في رياضة الجوجيتسو تمتلك دولة الإمارات منتخبات على مستوى عالي من الكفاءة وتمكنت من اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية وهو ما يندرج ضمن برنامج إعداد طويل ومستمر ينفذه الاتحاد لتحقيق الانجازات المتوالية في هذه الرياضة.

وعن التوسع في قاعدة ممارسة رياضة الجوجيتسو في الدولة، قال الشامسي إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المدارس التي تنفذ برنامج متكامل لممارسة الرياضة لطلابها كما أن الأندية بات لديها قاعدة كبيرة لممارسة رياضة الجوجيتسو أيضاً بالإضافة إلى وجود مراكز مستقبلية لخدمة هذه اللعبة.

وعن الفعاليات التي تشملها هذه البطولة العالمية، أشار إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسعى من خلال هذا الحدث الرياضي الكبير إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية اتساقاً مع أهداف "عام الخير" عبر تنفيذ مبادرات على مدار أيام البطولة تشمل ورش عمل ثقافية وفنية واجتماعية تقام على هامش الحدث وتغطي مواضيع هامة مثل الجوجيتسو والتربية الأخلاقية والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والتغذية والصحة والتعليم كما تقوم البطولة بالترويج للعديد من المبادرات الوطنية مثل "جسدك أمانة" و"بنك الإمارات للطعام" وهو ما يعد تأكيداً على أن هذه البطولة لا تقتصر على رياضة الجوجيستو وحسب وإنما تشكل حدثًا شاملا ومحفزا ومتاحًا للجميع من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن البطولة استهلت فعالياتها اليوم بمهرجان الجوجيتسو الذي تضمن منافسات مخصصة للصغار من عمر 4 سنوات وحظيت بمشاركة واسعة من طلبة المدارس ..مشيرا إلى أن هذه المنافسات سعت إلى تعريف الأجيال الناشئة بالقيم الأساسية لرياضة الجوجيتسو وهي الشجاعة والولاء والاحترام والالتزام والانضباط.

وأكد ان هناك منظومة من القيم تندرج ضمن اهداف ممارسة رياضة الجوجيتسو تشمل قيم صحية لمواجهة الكثير من أمراض العصر وكذلك قيم مجتمعية وتشمل على سبيل المثال تبادل المعرفة واكتساب الخبرات والانضباط.