محمد بن راشد يصدر قرارا بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي في دبي من العضوية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الاهلى في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه ويحل مجلس إدارة النادي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وقرر سموه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم وكافة الاصول والاستثمارات التابعة لهما برئاسة سعادة خليفة سعيد سليمان وعضوية كل من السادة خالد على بن زايد الفلاسي وعلى عتيق بن لاحج وعبدالكريم الحاج أهلي وأحمد محمد الكمالي وعيسى محمد سبت على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الاعضاء ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تضمن القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختصاصات اللجنة بحيث تعمل وفقا للانظمة واللوائح والسياسات المعتمدة لدى مجلس الادارة بالاضافة إلى الانظمة واللوائح المعمول بها في النادي والشركة التابعة له وذلك بالتنسيق مع مجلس الادارة ويكون لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من تنظيم وتسيير شؤون النادي والشركة والاصول والاستثمارات التابعة لهما وكافة الشركات التابعة أو الخاضعة لإشرافهما.

ويكون للجنة على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية : - إدارة الحسابات المصرفية والعقود الخاصة بالنادي والشركة وغيرها من الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما.

- تمثيل النادي والشركة في علاقاتهما مع الغير.

- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونتهما في أداء مهامهما سواء من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم.

- ممارسة كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بحقوق والتزامات النادي والشركة في علاقاتهما مع المؤسسات الرياضية المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

- اعتماد اللوائح والضوابط والقرارات المتعلقة بتطوير العمل في النادي والشركة.

- أي مهام أخري يتم تكليفها بها من رئيس النادي او المجلس تكون ذات علاقة بتمكين اللجنة من القيام بالمهام والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القرار.

ودعا القرار جميع الاشخاص بمن فيهم مجلس الادارة السابق للنادي وموظفي النادي والشركة والجهات والشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما التعاون التام مع اللجنة والرجوع إليها في كل ما يتعلق بتنفيذ المهام والمسؤوليات الخاصة بالنادي والشركة والجهات والشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما وتزويد اللجنة بكل ما تطلبه لتمكينها من أداء المهام والاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة الخامسة من القرار أن ترفع اللجنة إلى رئيس النادي والمجلس تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وإنجازاتها وقراراتها وتوصياتها والتحديات التي تواجهها والحلول التي تراها مناسبة لتذليلها.

ويلغي هذا القرار أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار على أن يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره اليوم في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر.