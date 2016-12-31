نادال يتوج بلقب أبوظبي في بطولة مبادلة العالمية للتنس 2016

أحرز الإسباني رافايل نادال لقبه الرابع في دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6-4 و7-6 (7-5)، السبت، في المباراة النهائية.

وعانى الإسباني (30 عاما) كثيرا الموسم الماضي من إصابة في رسغه الأيسر، أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه في 2016 على دورتي برشلونة وموناكو، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، وفق سكاي نيوز عربية.

وتراجع المصنف الأول سابقا، والفائز بـ 14 لقبا في البطولات الكبرى، إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، وهو الأسوأ له منذ 2004.

وسيخوض نادال بطول بريزبين الأسترالية، فيما ينتقل غوفان إلى قطر لخوض منافسات دورة الدوحة.