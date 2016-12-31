Arabian business
رياضة

نادال يتوج بلقب أبوظبي في بطولة مبادلة العالمية للتنس 2016

أريبيان بزنس
السبت، 31 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
نادال يتوج بلقب أبوظبي في بطولة مبادلة العالمية للتنس 2016

أحرز الإسباني رافايل نادال لقبه الرابع في دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6-4 و7-6 (7-5)، السبت، في المباراة النهائية.

وعانى الإسباني (30 عاما) كثيرا الموسم الماضي من إصابة في رسغه الأيسر، أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه في 2016 على دورتي برشلونة وموناكو، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، وفق سكاي نيوز عربية.

 

وتراجع المصنف الأول سابقا، والفائز بـ 14 لقبا في البطولات الكبرى، إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، وهو الأسوأ له منذ 2004.

وسيخوض نادال بطول بريزبين الأسترالية، فيما ينتقل غوفان إلى قطر لخوض منافسات دورة الدوحة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

وصول النجوم العالميين إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس

"عموري" لاعب منتخب الإمارات المتوج يتحدى نادال في بطولة "تنس مبادلة"

الأرجنتين تحرز لقب كأس ديفيس للتنس للرجال للمرة الأولى في تاريخها

طالبة اماراتية تصمم كأس بطولة مبادلة العالمية للتنس لعام 2012.

تعليقات

المزيد في رياضة

ارتفاع عدد ممارسي رياضة الملاكمة بالإمارات خلال 2016 بنسبة 25 %

قرار دولي يضغط على الفيفا بشأن أندية المستوطنات الإسرائيلية

أسباب مالية تؤدي إلى إلغاء دورة قطر 2017 للدراجات الهوائية

وصول النجوم العالميين إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين.. حتى الإيرانيين

كاتب سعودي يطالب بحقوق الوافدين في المملكة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »