ارتفاع عدد ممارسي رياضة الملاكمة بالإمارات خلال 2016 بنسبة 25 %

أكد حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أن اتساع رقعة ممارسة رياضة الملاكمة على مستوى الدولة بشكل ملحوظ وزيادة عدد ممارسيها بنسبة تجاوزت 25 % يعد من أبرز الإنجازات التي شهدها عام 2016 على صعيد هذه الرياضة وأرجع الفضل في ذلك إلى الجهود التي بذلتها الأندية والمراكز المتخصصة للتشجيع على ممارستها.

وقال الحمادي في تصريحات له إن الاتحاد أنجز جميع خططه بنجاح خلال عام 2016، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة أنس العتيبة يتطلع لأن تتعزز الإنجازات بشكل افضل واوسع في العام 2017.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، اعتبر الحمادي استضافة دولة الامارات اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي - للمرة الأولى بمنطقة الخليج العربي بحضور رئيس الاتحاد - الحدث الأكثر أهمية للاتحاد في عام 2016 باعتباره تأكيدا على المكانة التي تحتلها رياضة الملاكمة الإماراتية.

وعلى صعيد المنتخبات قال الحمادي إن المنتخب حقق نتائج متميزة في بطولة مجلس التعاون الخليجية الثالثة للملاكمة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصد ميداليتين ذهبيتين للملاكمين ابراهيم الزعابي وعبدالله الملا إضافة إلى 5 ميداليات فضية و3 برونزيات، إلى جانب فوز منتخب الشباب بالبطولة العربية التي أقيمت في المغرب.

وأشار إلى أن الثقة العالية التي وضعتها الاتحادات القارية بحكام الملاكمة الاماراتيين أسهمت في استدعاء الحكم الدولي باسل المشجري للتحكيم في بطولة قيرغيزستان الدولية ونجاحه في قيادة أكثر من مواجهة حاسمة نالت احترام وتقدير الجهة المنظمة مشيدا بدور لجنة الحكام في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الحكام والمدربين والمشرفين والاداريين نالوا ثناء كبيرا من الجهات المنظمة للدورات التطويرية وتم منحهم درجات تصنيفية اعلى مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة حكمنا سلطان الوالي بدورة المدربين الدولية وترقيته إلى درجة " نجمتين" وحصل على الشارة الدولية بدرجة امتياز، والمدرب الوطني محمد الشبلي بدورة المدربين الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة عام 2016 بكازاخستان ونال الشارة الدولية مع إشادة من الاتحاد، مؤكدا أن المدرب الوطني محمد الشبلي يعتبر أول مدرب مواطن يحصل على الشارة الدولية "نجمتين".

وأضاف الحمادثي إن أعضاء أسرة الملاكمة الإماراتية عمر الجابري وابراهيم الزعابي تفوقا في دورة المشرفين الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي للملاكمة والتي أقيمت خلال شهر نوفمبر 2016 في أكاديمية الاتحاد الدولي للملاكمة بكازاخستان وتمكنا من اجتياز الدورة بنجاح وتم اعتمادهما كمشرفيين دوليين.