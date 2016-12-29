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رياضة

قرار دولي يضغط على الفيفا بشأن أندية المستوطنات الإسرائيلية

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
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قرار دولي يضغط على الفيفا بشأن أندية المستوطنات الإسرائيلية

يزيد قرار مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان، من الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتخاذ خطوات ضد أندية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قالت مسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس.

وتبنى مجلس الأمن الجمعة قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا، بتأييد من 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة التي لم تستخدم، للمرة الأولى منذ 1979، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار حول الاستيطان، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من حليفتها تل أبيب.

 

وفق سكاي نيوز عربية، رأت منظمة هيومن رايتس التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن القرار الدولي يزيد الضغوط على الاتحاد الدولي، للتجاوب مع مطالبة متكررة من الاتحاد الفلسطيني، بوقف ستة أندية من مستوطنات الضفة الغربية، تلعب بدعم من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وإدارة منه.

 

وقالت المسؤولة في المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ساري بشي لوكالة فرانس برس "قرار الاأمم المتحدة يجعل من الأصعب للفيفا أن تدعي أن السماح لإسرائيل بإجراء مباريات في المستوطنات أمر محايد أو مقبول".

 

واعتبرت أن "القرار يقول بوضوح إن المستوطنات ليست لها أي شرعية"، وأن ذلك يعني أن على الدول والهيئات الدولية مثل الفيفا "أن تميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة".

 

ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2,6 مليوني فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وكان من المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي حول أندية المستوطنات في أكتوبر، إلا أنه أرجىء إلى اجتماع مجلس الفيفا المقرر في زيورخ في التاسع من يناير والعاشر منه.

 

وأشارت بشي إلى أن مسؤولين في الاتحاد سبق لهم الإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة كمناطق "متنازع عليها"، إلا أنها لفتت أن القرار الجديد لمجلس الأمن يشير بوضوح إلى أن هذه الأراضي محتلة.

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