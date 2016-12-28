أسباب مالية تؤدي إلى إلغاء دورة قطر 2017 للدراجات الهوائية

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الأربعاء إلغاء دورة قطر 2017، رجال ونساء، بسبب "صعوبات" واجهها المنظمون "في جذب رعاة". وكان من المقرر إقامة هذه الدورة في شباط/فبراير.

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الأربعاء في بيان إلغاء دورة قطر 2017 بسبب صعوبات في جذب المعلنين.

ووفق موقع فرانس 24، أوضح الاتحاد أنه تلقى "اليوم (الأربعاء) إشعارا بإلغاء دورة قطر للرجال وكذلك دورة قطر للسيدات". وأضاف أن القرار "يأتي في أعقاب صعوبات" واجهها المنظمون "في جذب رعاة" للدورة التي كان من المقرر إقامتها في شباط/فبراير.

ووضعت دورة قطر للرجال على روزنامة الاتحاد الدولي منذ 2002، فيما تأخرت دورة قطر للسيدات حتى 2009.