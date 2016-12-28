وصول النجوم العالميين إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس

وصل المصنف الأول على العالم البريطاني أندي موراي ومنافسه الإسباني المصنف التاسع على العالم رافائيل نادال إلى أبوظبي للمشاركة في منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تنطلق غدا بمركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

وبفضل قائمة النجوم المشاركين في البطولة أوشكت التذاكر المطروحة للبيع على النفاد قبل يوم واحد من انطلاقة البطولة التي تعد من أقوى بطولات المنطقة ويعتبرها اللاعبون جسرا للموسم الجديد بمزيجها المذهل من الأبطال العالميين والنجوم الصاعدين.

ووفق وكالة انباء الإمارات، تتضمن قائمة النجوم المشاركة المصنف الأول عالميا وبطل الألعاب الأولمبية مرتين أندي موراي والنجم الحائز على 14 لقبا لبطولات الغراند سلام وحامل لقب النسخة الماضية رافائيل نادال والمصنف الثالث عالميا ميلوش راونيتش والنجم المفضل للجماهير الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والعملاق التشيكي توماس بيرديتش.

كما ستشهد هذه النسخة المشاركة الأولى للنجم الصاعد البلجيكي ديفيد جوفان.

وأعرب النجم البريطاني أندي موراي عن سعادته بعودته مجددا إلى أبوظبي لافتا إلى أن المشاركة في بطولة مبادلة تعتبر خير إعداد لبداية الموسم.

وتستقبل أبوظبي هذا العام بشكل خاص النجم الحائز على 3 ألقاب لبطولة مبادلة العالمية للتنس الإسباني رفائيل نادال والذي سيشارك منذ اليوم الافتتاحي للبطولة وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته السبع السابقة.

كما يملك نادال فرصة اللعب طيلة أيام البطولة في حال تخطيه المباراة الأولى والتي سيواجه خلالها المصنف العاشر عالميا توماس بيرديتش.

وأكد نادال استعداده لخوض غمار المنافسة وقال " أملك ذكريات طيبة في أبوظبي بعد الفوز بالبطولة 3 مرات من قبل وأتمنى أن أستطيع تحقيق تلك النتائج مرة أخرى ".

وستخطف مباريات بطولة مبادلة العالمية للتنس أنظار جميع المشجعين منذ الإرسال الأول حيث تنطلق البطولة بمواجهة قوية تجمع بين اللاعب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف الحادي عشر على العالم والبلجيكي الشاب ديفيد جوفان المصنف الثاني عشر على العالم والذي سيسجل ظهوره الأول في العاصمة أبوظبي خلال تلك المواجهة.

وستحظى هذه المباراة بأهمية كبرى لدى النجمين خاصة بعد تحقيق تسونغا الفوز في ثلاثة من أخر أربعة لقاءات جمعتهما.

وسيفتتح المصنف الأول عالميا أندي موراي مشاركته في البطولة يوم الجمعة برفقة المصنف الثالث عالميا الكندي ميلوش راونيتش الذي حقق هذا العام أعلى تصنيف له طوال حياته الاحترافية حيث ينتظر الثنائي الفائزين من مباريات اليوم الافتتاحي.

وسيواجه موراي الفائز من مقابلة تسونغا وجوفان فيما يستعد راونيتش للفائز من مباراة نادال وبيرديتش.