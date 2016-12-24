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رياضة

النادي الملكي للفروسية في دبي يحصل على ثلاثة اعتمادات دولية

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
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النادي الملكي للفروسية في دبي يحصل على ثلاثة اعتمادات دولية

حصل النادي الملكي للفروسية في دبي على الاعتماد من "اسيكوال" البريطانية الجهة المانحة لاعتماد الجامعات والكليات كمركز تعليمي خاص بالفروسية وعلومها.

 

كما حصل المركز على اعتماد آخر "الرخصة الملكية الدولية للفروسية" كأول رخصة للفروسية في العالم والإعتماد الدولي من قبل مجموعة بيت المؤهلات في المملكة المتحدة " وهي هيئة مانحة للمؤهلات المهنية في بريطانيا ".

 

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعلن ذلك مصطفى علي بن أحمد عمشان، الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية في دبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقره في منطقة الخوانيج بدبي بحضور سيف خليفة مطر بن مزينة، رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور هشام الصغبيني الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت المؤهلات في المملكة المتحدة.

 

وقال عمشان إن برنامج الرخصة الملكية الدولية للفروسية تم إدراجه ضمن المستوى الرابع في منظومة المؤهلات البريطانية الخاصة بالشهادات المهنية والتطبيقية "FHEQ" التي تتطابق مع المستوى الخامس في منظومة المؤهلات الأوروبية "EQF" وتم تقييمه ليحصل المتقدمون به على درجة " الدبلوم " في المرحلة الأولى ودرجة " الدبلوم العالي " في مرحلة لاحقة .. موضحا أن البرنامج المبتكر يقارن بالمستوى الخامس من منظومة المؤهلات الوطنية الإماراتية وهو حاليا قيد الإعتماد حيث تم تقديم الطلب منذ شهر مارس 2015م.

 

من جانبه قال موريس ديموك رئيس مجلس إدارة هيئة الإعتماد والإعتراف بالبرامج المهنية الدولية في المملكة المتحدة ASIC إن فكرة النادي الملكي للفروسية في دبي فكرة جديدة ومبتكرة وتضاهي مثيلاتها في المملكة المتحدة من ناحية الجودة والمعايير المهنية وأن ابتكار الرخصة الملكية الدولية للفروسية إنجاز كبير وأنهم سيقدمون الدعم والمشورة للرقي بهذه الفكرة لأعلى المستويات.

 

وقال سيف خليفة مطر بن مزينة، رئيس مجلس إدارة النادي إن النادي مستمر في عطائه وفي التطوير ولن يقف أبدا وسيعمل من أجل رفعة الوطن امتثالا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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