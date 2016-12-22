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رياضة

مفاجأة من فريق أمريكي للاعبة إماراتية أبهرت العالم في هوكي الجليد

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
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مفاجأة من فريق أمريكي للاعبة إماراتية أبهرت العالم في هوكي الجليد
المصدر- البيان

 لاعبة فريق سيدات أبوظبي لهوكي الجليد ومنتخب الإمارات فاطمة آل علي، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، بعد أن ظهر لها فيديو وهي تستعرض بعصا الهوكي، إضافة إلى قيامها بحركة هجوم تدريبية بطريقة ساحرة في صالة مدينة زايد في أبوظبي.

 

وبدأت القصة عندما نشرت آل علي المقطع على حسابها في تويتر، فأعجب به اللاعب الشهير بيتر بوندرا، وسفير فريق "واشنطن كابيتلز"، الذي التقى بها في نوفمبر الماضي بالإمارات.

 

وقد فاجأ الفريق، بالتنسيق مع طيران الاتحاد، آل علي هذا الشهر، بتذكرتي طيران للسفير إلى الولايات المتحدة لحضور إحدى مباريات الفريق وإتاحة الفرصة لها الالتقاء بلاعبيه، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

 

وحسب موقع إرم نيوز، بداية فاطمة لم تكن الهوكي، حيث بدأت كمصورة فوتوغرافية في ملاعب كرة القدم قبل سنوات ما فتح لها آفاقاً واسعة. فهي عاشقة لتصوير المباريات الرياضية منذ سنوات عدة، لها صولات وجولات في العديد من الملاعب ترصد خلالها كل حركات ولمسات اللاعبين في المنافسات المختلفة، ولها أيضاً بصمة لا تشبه أحداً في لقطاتها المعبرة التي تنافس بها المصورين الرجال في الملاعب الرياضية.

لكن التحول الكبير في مسيرتها جاء بعدما وقعت في غرام “الهوكي” فحولت عدسات كاميراتها الرياضية ذات الحجم الكبير من ملاعب كرة القدم إلى ملاعب الهوكي التي عشقتها.

 

بدأت فاطمة في تصوير مباريات الهوكي نظرا لعشقها للعبة، وعن ذلك قالت: “منذ أن كنت صغيرة السن كنت أهوى هذه اللعبة وأتابع أفلامها في التلفزيون ومباريات الهوكي المختلفة، وعلمت عن منتخب الرجال في دولة الإمارات أنه يمارس اللعبة ويشارك في بطولات مختلفة.

 

وبعد أن تم تأسيس منتخب للسيدات انضممت له بعد عام واحد من تأسيسه وهو يضم نسبة 90 في المئة من الإماراتيات وشاركنا في العديد من البطولات الخارجية التي من خلالها مثلنا دولة الإمارات العربية المتحدة ولدينا دوري قوي أيضا، وما جذبني حماس وإثارة اللعبة المستمرة.

 

وتمنّت نجمة هوكي الجليد الإماراتية أن تحظى هذه اللعبة بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن رسالتها من خلال هذه المشاركة هي دعوة العنصر النسائي لممارسة اللعبة لما تتميز به من حماس واثارة.

 

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