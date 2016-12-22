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رياضة

تعيين أول امرأة مديرا عاما لنادي الشعب الرياضي الإماراتي

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
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تعيين أول امرأة مديرا عاما لنادي الشعب الرياضي الإماراتي
الدكتورة نهى أحمد سامي أول امرأة تتقلد هذا المنصب في الأندية الرياضية داخل الإمارات

قرر مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي تعيين الدكتورة نهى أحمد سامي مديرا عاما للنادي لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في الأندية الرياضية داخل الدولة.

 

تعد الدكتورة نهى أحد ابرز الكوادر الإدارية المؤهلة وتمتلك خبرة مثالية في العمل الإداري الرياضي من خلال تدرجها في العمل داخل شركة نادي الشعب لكرة القدم.

 

وأكد عبدالله الدح أمين السر العام للنادي أن الدكتورة نهى أحمد تمتاز بالدقة العالية والقدرة على تسيير دفة العمل وأصبحت متبحرة في العمل الرياضي وقال :" نثق جيدا في قدرتها على أحداث النقلة المطلوبة ومواكبة المستجدات في الشقين الإداري والرياضي "، وفق وكالة أنباء الإمارات .

 

وأعربت نهى أحمد عن سعادتها بهذا القرار ..مشيرة إلى أن هذا التعيين تكليف كبير ومهمة تتشرف بتقبلها شاكرة مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي على هذه الثقة.

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