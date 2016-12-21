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رياضة

"عموري" لاعب منتخب الإمارات المتوج يتحدى نادال في بطولة "تنس مبادلة"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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"عموري" لاعب منتخب الإمارات المتوج يتحدى نادال في بطولة "تنس مبادلة"

ارتدى عموري لاعب وسط فريق العين والمنتخب الوطني الإماراتي والمتوج كأفضل لاعب في آسيا قميصا للتنس موقعا من صديقه رفائيل نادال، يدعوه من خلالها لتحدٍّ استعراضي في المهارات خلال بطولة مبادلة العالمية للتنس في دبي خلال الفترة من 29-31 ديسمبر الجاري.

 

وعقب هدفه الرائع على طريقة «بانينكا» في شباك برشلونة لدى مشاركته الشرفية مع فريق أهلي جدة السعودي في لقاء تاريخي بالعاصمة القطرية الدوحة قبل أيام، عاد عمر عبدالرحمن إلى ملاعب التنس في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، قبل انطلاق بطولة مبادلة العالمية للتنس خلال الفترة من 29-31 ديسمبر الجاري، مستعرضاً مهاراته وتحكمه في الساحة المستديرة، على ملعب مركز التنس الدولي بالعاصمة أبوظبي، مع تقديم بعض الركلات والخدع.

 

ووفق صحيفة البيان، أبدى لاعب وسط فريق العين والمنتخب الوطني، سعادته البالغة لقرب انطلاق البطولة، داعياً الجماهير للانضمام إليه خلال البطولة الافتتاحية لموسم التنس العالمي، وارتدى عموري قميصا للتنس موقعا من صديقه حامل لقب بطولة مبادلة العام الماضي الإسباني رفائيل نادال، حيث بعث له رسالة عبر الفيديو، يدعوه من خلالها لتحدٍّ استعراضي في المهارات خلال البطولة، قائلاً له إن بإمكانه «تعليمه مهارة أو اثنتين».

متابعة التنس

وتحدث عمر عبد الرحمن عن البطولة العالمية للتنس قائلاً: «إنه من الرائع التواجد هنا في أبوظبي، قبل انطلاق هذا الحدث الكبير، بالنظر إلى تشكيلة المشاركين المذهلة هذا العام، بالفعل أنا استمتع بمتابعة مباريات التنس، وبالأخص على مستوى اللاعبين الموهوبين المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس عاماً تلو الآخر، تعجبني طريقة لعب نادال وأتمنى له كل التوفيق في البطولة»، وأضاف: تستغرق بطولة مبادلة العالمية للتنس بضعة أيام من الترفيه والمتعة، بغض النظر عن رياضتك المفضلة.

 

حيث تنظم هناك العديد من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد الأسرة في قرية التنس، بما في ذلك من جلسات توقيع النجوم، وحصص تدريبية لتعلم المهارات الجديدة، بالإضافة إلى اليوم الخاص بالأطفال «كيدز داي» والذي سوف أكون متواجداً فيه لبعض الوقت خلال اليوم الافتتاحي للبطولة، وعن توقعاته للمرشحين لبلوغ المباراة النهائية علق عمر عبدالرحمن قائلاً: «المنافسة متقاربة للغاية، وطبيعة هذه الرياضة أو أي رياضة أخرى أنه لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وهي جزء من متعة جماهيرها».

لقاء عموري

ويمكن للجماهير مقابلة عمر عبدالرحمن والتحدث معه والحصول على توقيعه، يوم 29 ديسمبر موعد افتتاح البطولة وذلك ما بين الساعة 2-3 عصراً في قرية التنس، حيث سيتواجد بجانب نجوم بطولة مبادلة العالمية للتنس، وبجانب المباريات الحماسية والمثيرة، وتقدم البطولة مجموعة رائعة من الأنشطة المتميزة تتناسب مع جميع أفراد العائلة وتضفي شعوراً خاصاً لبطولة مبادلة العالمية للتنس، في قرية التنس، والتي يشارك النجوم من خلالها في جلسات تدريبية حصرية وتوقيع الصور.

مواجهات مثيرة

وكعادتها، ستخطف مباريات بطولة مبادلة العالمية للتنس أنظار جميع المشجعين منذ الإرسال الأول، حيث سيواجه في المباراة الافتتاحية اللاعب الفرنسي ذو الشخصية الجذابة جو ويلفريد تسونغا، المصنف الأول في بلجيكا الشاب ديفيد جوفان.

 

فيما سيبدأ رفائيل نادال حملته للدفاع عن لقبه في مواجهة توماس بيرديتش، وتعد هذه المرة الأولى التي يختبر فيها المصنف التاسع عالمياً اللعب خلال اليوم الأول للبطولة في مشاركته الثمانية السابقة في البطولة، مع إمكانية اللعب في ثلاثة أيام متوالية في حال الفوز.

 

فيما سيفتتح المصنف الأول عالمياً والمرشح لجائزة شخصية العام الرياضية من «بي بي سي» أندي موراي مشاركته في البطولة برفقة المصنف الثالث عالمياً الكندي ميلوش راونيتش الذي حقق هذا العام أعلى تصنيف له طوال حياته الاحترافية.

 

حيث ينتظر الثنائي الفائزين من مباريات اليوم الافتتاحي، وسيواجه موراي الفائز من مقابلة تسونغا وجوفان، فيما يستعد راونيتش للفائز من مباراة نادال وبيرديتش، وأما المباراة النهائية فتحدد لها الساعة 3 عصراً يوم 31 ديسمبر الجاري، يليها الحفل الختامي وتسليم الجوائز.

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