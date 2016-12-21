الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يفتتح مكتبا إقليميا بدبي

أعلن مجلس دبي الرياضي اليوم أن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة /BWF/ سيصبح ثاني مؤسسة رياضية دولية تفتتح مكتباً إقليمياً لها في المقر الجديد للمجلس في حي دبي للتصميم /دي3/ في خطوة تعكس اهتمام الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية بافتتاح مكاتب إقليمية دائمة لها في دبي.

جرى الاتفاق على افتتاح المكتب تحت اسم المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي وآسيا للريشة الطائرة عقب انضمام اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة إلى عضوية الاتحاد الدولي للريشة الطائرة رسمياً ليكون العضو رقم 187 في هذه المنظمة الرياضية الدولية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عقب استضافة دبي الناجحة للسنة الثالثة لنهائيات سلسلة السوبر العالمية التي أسدلت الستار على موسم 2016 انه نظراً لما تتمتع به دبي من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية متطورة وتقاليد عريقة بكرم الضيافة فإن كل ذلك يجعلها نقطة تواصل عالمية ومقراً مثالياً لاحتضان عالم الرياضة ..مبديا سعادته بأن يتخذ كل من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وريشة آسيا من دبي مقراً دائماً وبوابة إلى القارة الآسيوية وتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع كل منهما لنشر فوائد الريشة الطائرة إلى آسيا والعالم.

من جانبه قال داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة إن قرار الاتحاد الدولي للريشة الطائرة باعتماد عضوية اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة رسمياً في الاتحاد الدولي للعبة يعد أمراً بالغ الأهمية وتؤشر هذه الخطوة على الأهمية المتزايدة لنهائيات دبي لسلسلة السوبر العالمية ولريشة دبي الطائرة بشكل عام ..معربا عن سعادته بافتتاح الاتحاد الدولي للريشة الطائرة مكتبا إقليميا له في مقر مجلس دبي الرياضي لما له من دور إيجابي في تطوير الريشة الطائرة في الإمارات.

وقال بول هوير رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة " يعيش أكثر من ملياري شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة جنوب آسيا على جانبي دبي الأمر الذي يضع الإمارة في قلب كبريات أسواق الريشة الطائرة وسيسهم افتتاح المكتب الإقليمي في بلوغ مستويات أعلى من التواصل والمشاركة بين ريشة آسيا وشركائها في القارة الآسيوية وسيدعم أهداف الاتحاد الدولي الرامية إلى تطوير ونشر اللعبة على نحو أوسع في المنطقة".