فيديو: اشتباك عنيف بين مصارعين مصري وسعودي قبل نزالهما

دخل المصارع المصري أسامة صعيدي، ومنافسه السعودي مصطفى راشد، في اشتباكات عنيفة، وذلك قبل دقائق من نزالهما، في بطولة "ديزرت فورس" للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في الأردن.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، تناقلت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة الاشتباك، الذي نشب بين المصارعين بعد مرحلة الوزن، حيث وجه المصارع السعودي راشد، لكمة قوية لمنافسه المصري، الذي أسرع راكضاً وراء راشد ليرد الضربة له، قبل أن يتدخل بقية الزملاء والحكام لإنهاء الاشتباك.

تجدر الإشارة إلى أن المصارع المصري، حسم النزال، الذي جمعه بمنافسه السعودي، لصالحه.

وتعد بطولة "ديزرت فورس"، إحدى بطولات الفنون القتالية المختلطة، ويشارك فيها مجموعة من الأبطال العرب.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة الاشتباك يرجى الضغط هنا