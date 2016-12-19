الإمارات تتسلم من اليابان رسميا راية تنظيم كأس العالم للأندية 2017 و2018

تسلمت دولة الإمارات رسميا من اليابان راية تنظيم كأس العالم للأندية لكرة القدم 2017 ــ 2018 .. وذلك خلال حفل أقيم الليلة الماضية قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها اليابان.

وتحتضن أبوظبي نسختي عام 2017 و2018 لهذه البطولة حيث سبق أن نظمت البطولة عامي 2009 و2010 وحققت متابعة جماهيرية متميزة في الملاعب كافة التي احتضنت المباريات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تبادل زفومينير بوبان نائب أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم و كولن سميث مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكوهزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني قميص البطولة مع سعادة عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وسعادة محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وأكد سعادة عارف حمد العواني في تصريح له في هذه المناسبة أهمية وتميز البطولة الأخيرة التي استضافتها اليابان متوجها بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على منح أبوظبي فرصة استضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم عامي 2017 و2018 بما يعزز مسيرة الشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استنادا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها نسختا عام 2009 و2010 في أبوظبي.

وأكد أن استضافة البطولة شرف كبير وستقدم دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي كعادتها بطولة استثنائية نتيجة شغف مجتمعها بكرة القدم والرياضة بصفة عامة، لافتا إلى أن مراسم التسليم التي جرت تبشر ببداية واعدة لبطولة متميزة تحتضنها أبوظبي وستشهدها منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد العواني الإلتزام باستقطاب الفعاليات الرياضية العالمية إلى أبوظبي والعمل على ترجمة رؤية مجلس أبوظبي الرياضي بجعل المدينة عاصمة عالمية للرياضة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده الفعاليات كافة وشغف مجتمع أبوظبي بالتفاعل المتميز مع قيمة ومكانة هذه الفعاليات التي تحظى بصيت إعلامي عالمي واسع الأمر الذي يقود لوضع خطط تنظيمية غير مسبوقة ومبادرات استثنائية ترسخ في ذاكرة الأسرة الكروية الدولية بطولة رائعة بكافة المقاييس".

وقال إن دولة الإمارات ترحب باستضافة كأس العالم للأندية للعام 2017 و2018 وهي فرصة جديدة ليتعرف العالم على ثقافة الإمارات وعاداتها وتقاليدها بجانب كرم وطيبة وحب أهل الإمارات لضيوفهم القادمين من مختلف الدول،مشددا على أن أبوظبي وما تتمتع به من بني تحتية وشبكة نقل باعلى المستويات وملاعب مميزة ومواقع ترفيهية ستقدم بطولة نموذجية متكاملة للعالم أجمع وستضع بصماتها بقوة في مسيرة البطولة.

من جانبه أعرب سعادة محمد بن هزام الظاهري عن فخره باستضافة العاصمة أبوظبي نسختي كأس العالم للأندية عامي 2017 و 2018 مؤكدا أن هذا يدل على مدى التطور الحضاري الذي بلغته دولتنا الحبيبة والتي تميزت باستضافتها مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

وأشار إلى أن رؤية أبوظبي ـ في أن تكون عاصمة للرياضة العالمية ــ تسير في الاتجاه الصحيح وفقا لما هو مرسوم لها من أهداف بفضل دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين .. مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي لاحتضان وتنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.