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التقنية والحياة

أهم ما كشفت عنه سامسونغ من منتجات جديدة مع Galaxy S8

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
أهم ما كشفت عنه سامسونغ من منتجات جديدة مع Galaxy S8
يمكن قفل الهاتف بعدة طرق منها قارئ البصمة في الخلف (السهم الأبيض إلى اليمين) والتعرف على العين على الشاشة والتعرف على الوجه

 تحمل منتجات سامسونغ التي كشفت عنها أمس قدرات جديدة مثل تقديمها خيارات متعددة لقفل الهاتف بالبصمة أو العين أو الطرق الاعتيادية الأخرى مثل رموز لوحة المفاتيح

 

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