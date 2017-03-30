أهم ما كشفت عنه سامسونغ من منتجات جديدة مع Galaxy S8

تحمل منتجات سامسونغ التي كشفت عنها أمس قدرات جديدة مثل تقديمها خيارات متعددة لقفل الهاتف بالبصمة أو العين أو الطرق الاعتيادية الأخرى مثل رموز لوحة المفاتيح
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تحمل منتجات سامسونغ التي كشفت عنها أمس قدرات جديدة مثل تقديمها خيارات متعددة لقفل الهاتف بالبصمة أو العين أو الطرق الاعتيادية الأخرى مثل رموز لوحة المفاتيح
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