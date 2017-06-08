الهاتف الذكي إتش تي سي HTC U11﻿، هل هو أفضل هاتف ذكي من الشركة؟

طرح مؤخرا هاتف إتش تي سي الذي يعتبر أحد أفضل هواتف الشركة حتى اليوم، وأصبح هاتفHTC U11 متوفرا في السوق الإماراتية، فما الذي يميزه عن المنافسين؟ يتفوق هذا الهاتف بقدراته الصوتية خاصة مع ميزة بوم ساوند BoomSound

وتشير اختبارات مواقع تقنية عديدة إلى أن عمر البطارية في هذا الهاتف مديد جدا بأكثر من 13 ساعة لتشغيل الفيديو بسطوع قوي للشاشة.

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