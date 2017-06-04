صورة فضائية عالية الدقة للحرم المكي

إحتفالاً بحلول شهر رمضان الفضيل، إلتقط القمر الصناعي "دبي سات-2"، الذي يملكه ويديره "مركز محمد بن راشد للفضاء"، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة (1 متر) للحرم المكي الشريف في مكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية.

ويشار الى ان "مركز محمد بن راشد للفضاء" أطلق القمر الصناعي للإستشعار عن بُعد، "دبي سات-2"، الى الفضاء الخارجي في عام 2013 من قاعدة "يازني" الروسية على متن الصاروخ "دنيبر". ويلتقط القمر صور فضائية عالية الجودة تستخدم للتخطيط المدني، رصد التغيرات البيئية، رسم الخرائط، إدارة الكوارث، الخ.

ومن ناحية اخرى، تتميز كاميرا "دبي سات-2" بدقة تمييز مكاني عالية تصل إلى 1 متر و4 متر للتصوير بالأشعة المتعددة الأطياف (الملونة)، فيما يمكن تخزين 512 صورة، بحجم 12كم x 12كم.







المزيد من أخبار الإمارات