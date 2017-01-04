إنفينتي تحول بيانات عن نشاطات الدماغ إلى عرض فريد بالصوت والصورة في دبي

أدهشت إنفينيتي الشرق الأوسط ضيوف منطقة نافورة دبي مساء أمس بأول عرض من نوعه في العالم، حيث تمكنت بنجاح من تحويل البيانات عن نشاطات الدماغ التي جمعتها من عملائها إلى عرض فريد بالضوء والصوت وحركة الماء في صورة ابداعية مذهلة.

ينظم الحدث في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر حيث يتمكن الزوار من مشاهدة العرض المثير يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً.

وفق صحيفة البيان، قال يورغن شميتز، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: "سررنا بهذا المشروع الذي تطلعنا لنجاحه بفارغ الصبر، وسعدنا بتنفيذه بنجاح وأبهى صورة. لقد كانت نتائج الدراسة ) التي أجرتها الشركة من خلال جمع بيانات عن نشاطات الدماغ من العملاء) ناجحة إلى حد كبير جدًا، وينعكس ذلك أيضا في جوهر الأداء الابداعي الذي يجسد بالفعل قمة الإثارة في قيادة إنفينيتي Q50 رد سبورت 400".

وستكشف إنفينيتي الشرق الأوسط عن تفاصيل الدراسة في الأسابيع القادمة، ولكن العرض المرئي في نافورة دبي يمنح لمحة واضحة عما ستكشف عنه الشركة.

وقالت فرانشيسكا تشاودانو، نائبة المدير العام للتسويق والعلاقات العامة، إنفينيتي الشرق الأوسط: "من منظور المستوى المتقدم، أظهر تحليل البيانات التي تم جمعها في المنطقة ان السائقين عندما يقودون Q50 رد سبورت 400، يبلغون المستوى الأقصى من الإثارة والتركيز والتفاعل. كانت البيانات القابلة للقياس الكمي مثالية لترجمتها إلى عرض تفاعلي فريد".

الجدير بالذكر أن دراسة مشروع بيانات الدماغ تمت تحت عنوان "أطلق امكاناتك" "UnleashYourPotential" بالتعاون مع شركة ايموتيڤ انك. وهدفت إلى عرض كيفية تأثير التغيير في نشاط الدماغ عند قيادة السيارة من فئة السيدان الرياضية المفعمة بالقوة على استمتاع المستخدمين وإثارتهم وتفاعلهم وتركيزهم.

وتعاونت إنفينيتي الشرق الأوسط مع شركة إعمار العقارية و صممت رقصة خاصة لنافورة دبي، في قلب منطقة وسط مدينة دبي على مدى أربعة أيام، على أنغام أغنية تم ابداعها باستخدام بيانات الدماغ.