رحلة شيّقة إلى عالم الطهي الصيني في مايدن شنغهاي

افتح مطعم مايدن شنغهاي في فندق فايسروي النخلة أبوابه أمس ومن المتوقع أن يكتسب شهرةً واسعة في ساحة المطاعم بدبي بفضل أطباقه الشهية، وتصميمه المبهر وخدمته الممتازة فضلاً عن إطلالاته الرائعة على أفق مرسى دبي المهيب.

يقع مايدن شنغهاي في فندق ڤايسروي نخلة جميرا دبي، وهو أبرز فندق جديد تمّ افتتاحه في المدينة. كما يجمع بين أسلوب الشيف ليو بينغ العصري في تقديم أطباق صينية شهية وبين أجواء شيّقة تنبض بالحياة، ليغدو وجهة طعام جديدة ومتميّزة يقصدها السكان والضيوف على حد سواء.

كذلك يُعدّ مايدن شنغهاي طليعة مفهوم المطاعم تطرحه شركة سكاي بقيادة الشيف ليو بينغ الذي تولى سابقاً منصب كبير الطهاة في مطعم هيوتنغ الشهير في لندن. وعليه، يقدّم مايدن شنغهاي مزيجاً مميزاً من الأطباق التقليدية والأطباق الكلاسيكية بلمسة إبداعية جديدة. أما قائمة الطعام فتصطحب الروّاد في رحلة شيّقة عبر الصين، إذ تستمدّ الإلهام والنكهات من أربعة أنواع من المطابخ الصينية هي كانتون، وسيشوان، وشنغهاي وبكين، وتستخدم أجود المكونات وأكثر التقنيات تمرّساً لإعداد أطباق مبتكرة لا تعرف حدوداً للزمن.

تشمل قائمة الطعام سمك السلمون المخلّل، والبط البكيني الخاص بالشيف بينغ، وكركند كونغ باو، وسمك القاروس التشيلي ودجاج بوم بوم، بالإضافة إلى تشكيلة من أطباق الديم سام المثالية كوجبة غداء أو وجبة خفيفة. كما تتوافر قائمة مدروسة من الموكتيلات وشراب العنب، مع تشكيلة من أصناف المشروبات الفاخرة. علاوة على ذلك، يقدّم مايدن شنغهاي أيضاً غداء عمل مميز يستقبل الضيوف من مدينة الإعلام، وأبراج بحيرات جميرا والمناطق المحيطة.

ويحتل المطعم ثلاثة طوابق حيث يمكن الاستمتاع بالأكل، والشرب والرقص تحت سقف واحد في وجهة متعددة الأوجه تقدّم لضيوفها كلّ ما يناشد حواسهم ويطلق العنان لمخيّلتهم. حالما تدخل المكان تجد مطعماً أنيقاً ينضح بأجواء حيوية وراقية، لتتوجّه لاحقاً إلى الطابق العلوي حيث يمكنك مواصلة السهرة واحتساء موكتيلات مبتكرة وسماع موسيقى تبعث على الاسترخاء. أما اللاونج المبهر على السطح فيقدّم تجربةً راقية إذ يشرف على مناظر بانورامية ويشعل الحماس طوال اليوم وحتى وقت متأخر من الليل ما يجعل منه العنوان المثالي لاحتساء المشروبات المنعشة أو التسامر تحت ضوء النجوم.



