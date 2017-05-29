فندق ويستن دبي الميناء السياحي يطلق عروض رمضانية مميزة

يستقبل فندق ومنتجع ويستن دبي الميناء السياحي الشهر الكريم بمجموعة من العروض الرائعة على الإفطار. ويقدم الفندق، الواقع في قلب مارينا دبي، أروع الأجواء المثالية للعائلات في كل من مطعم "بلو أورانج"، وقاعة "سيردال" المجهزة لاستضافة المناسبات الخاصة.

وفي كل جمعة من شهر رمضان سيقدم الفندق أشهى الأطباق المحضرة في مطاعمه الثلاثة "بلو أورانج"، و"سبايس إمبوريوم" و"هنترز روم آند غريل"، مع أجواء مسلية تتضمن العزف على العود وعرض راقصي التنورة ورسم الحناء.

ومن بين المأكولات المقدمة على قائمة الإفطار تشكيلة من خيارات المطبخ الشرق أوسطي والمشروبات التقليدية، بما في ذلك المقبلات الساخنة والباردة والحلويات اللذيذة على وقع أنغام الأغاني الطربية التقليدية.

كما أن تجربة أريبيان بزنس لمطعم بلو أورانج أكدت لنا أن المطعم سينافس بكل جدارة أبرز المطاعم الأخرى والتي تعد الفطور الرمضاني "البوفيه" في دبي. ومنا الجدير بالذكر أن المطعم يفتح أبوابه للإفطار في رمضان من من غروب الشمس وحتى وقت متأخر في الليل، كما أن السعر هو 180 درهم للشخص الواحد، و 90 درهم للأطفال تحت سن 12 عامًا.



ومن الجدير بالذكر أن فنادق ومنتجعات ويستن تعد من أهم الفنادق في مجال الضيافة والأعمال الفندقية لأكثر من عقد من الزمان. واليوم تمتلك ويستن 200 فندق ومنتجع متوزع ضمن ما يقارب 40 دولة ومقاطعة، وهي تابعة لـ "ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات" الرائدة في مجال الفنادق والترفيه في العالم حيث تمتلك أكثر من 1200 منشأة في 100 دولة و181,400 موظفاً يعمل في الفنادق التي تملكها وتديرها. تعد ستاروود الشركة المالكة والمشغلة وصاحبة حق الامتياز للفنادق، والمنتجعات، ومساكن ذات علامات تجارية عالمية شهيرة تشمل: "سانتريجيس"، و"ذا لكجيري كولكشن"، و"دبليو"، و"ويستن"، و"لوميريديان"، و"شيراتون"، و"فوربوينتس باي شيراتون"، و"ألوفت"، و"إليمينت".