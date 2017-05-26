"الطاهي الصغير".. رحلة تذوّق ثلاثية الأبعاد في دبي

جربة جديدة ومبتكرة، بطلها "الطاهي الصغير"، وفكرتها عرض ثلاثي الأبعاد يصطحب من خلاله الطاهي ضيوفه في رحلة يتعرفون فيها على مذاقات العالم، وعلى طريقة إعداد أطباقهم المفضلة، بأداء جميل ومثير، يتم تقديمه أمامهم، ليجوبوا من خلاله العالم، بينما هم جالسون على مقاعدهم في نادي المركز التجاري العالمي بدبي.

ومن خلال فكرة "الطاهي الصغير" التي تعاونت نادين بشير بتنفيذها مع الفنانيْن فيليب ستركس وأنتون فربيك من بلجيكا، لم يعد صعباً أن يذهب الزوار في رحلة حول العالم، ويرافقون الطاهي في أسفاره لبلدان عدة، ليتعرفوا على النكهات المحلية الخاصة بها.

ويجدوا أنفسهم فجأة في قلب تلك الرحلة الشيقة بأسلوب عصري تقني مبتكر يمزج الحقيقة بالخيال، لينتهي الأمر بهم أمام أطباقهم الشهية، التي تعرفوا على تفاصيل تحضيرها لحظة بلحظة، وطريقة تقديمها الأنيقة والملفتة.

ووفق صحيفة البيان التي تواصلت مع نادين بشير، لتؤكد رغبتها في تقديم مفهوم فريد لتناول الطعام، ومغامرة جميلة تستحق أن يخوضها الزائر، ليتعرف على ثقافة الطعام في مختلف الدول، ما يزيد معرفته وشغفه بالتعرف على مذاقات العالم المختلفة،.

وقالت: خلال وقت تحضير الطبق، يكون الضيف قد جال حول العالم، واستمتع بتجربة مختلفة وجديدة، وهدفي من خلال هذه الفكرة إثارة حاسة التذوق لديه، وتزويده بمعرفة كاملة حول مكونات طبقه، ووعيه بما يتناول.

وأضافت: يُعزّز العرض تجربة رائعة لتناول الطعام مليئة بالمرح والمفاجآت، يشترك فيها رواد المطعم بحواسهم، فبينما يتذوقون النكهات الشهية سوف يشاهدون المناظر الرائعة ويستمعون إلى أصوات الموسيقى العذبة ويستمتعون بشمّ روائح المأكولات الذكية.

ويقدم نادي المركز التجاري العالمي عرض "الطاهي الصغير" على السحور في رمضان، وقد حققت مقاطع الفيديو الخاصة بـ«الطاهي الصغير» نسب مشاهدة مليونية على الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، عبر «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.