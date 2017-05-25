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المائدة

الغرير ريحان من روتانا يستقبل رمضان في دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
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الغرير ريحان من روتانا يستقبل رمضان في دبي

يستعد فندق الغرير ريحان من روتانا – دبي لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال وجبات الإفطار الرمضانية في مطاعم الفندق، حيث يعد الفندق ذو المس نجوم من أبرز المواقع للافطار في شهر رمضان المبارك لسكان منطقة ديرة في دبي.

قام مؤخراً الفندق بدعوة مجموعة من العملاء والزبائن والصحفيين، وكان لأريبيان بزنس تجربة قيمة في وجبات ما قبل الإفطار من الفندق.
يوفر الفندق بوفيه شهياً في مطعم "ليوان"، بالإضافة إلى عرض حي للموسيقى العربية التقليدية، وكل تلك التجربة متوفرة للزبائن في شهر رمضان المبارك بسعر 139 درهم على الشخص الواحد.
كما يمكن لمحبي الطعام الفارسي واللبناني التوجه إلى مطعم شايان لتجربة الإفطار فيه، وذلك بسعر 149 درهماً إماراتياً فقط.  كما أن أهشى وجبة سحور وأكثر الأجواء الرائعة متوفرة من خلال تراس ليوان في الفندق.

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