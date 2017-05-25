فندق هوليداي إن دبي-البرشاء﻿ يطلق مبادرته للمسؤولية الاجتماعية ﻿في رمضان

سيقوم فندق هوليداي إن دبي - البرشاء بالمساعدة في إطعام 4 أطفال جياع في العالم. وقد تعهدت روكسانا جعفر، المدير التنفيذي لفندق هوليداي إن دبي - البرشاء، بأن كل وجبة إفطار في مطعم حديقة الجوهرة تساهم في تمويل إطعام أربع أشخاص جائعين. سيشعر المفطرون في حديقة الجوهرة بالرضى عند معرفتهم بأنهم قد ساهموا بالتبرع لدعم الجائعين حول العالم.

يعمل فندق هوليداي إن دبي - البرشاء كعضو في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) على 12 من أهدافهم المستدامة السبع عشرة للمساعدة في تغيير العالم. ومن بينها مواجهة الفقر والجوع.

يطلق فندق هوليداي إن دبي - البرشاء "حملة نحبكم" لعام 2017 كجزء من مسعاه لتخطي الخط الأدنى من تقديم المسؤولية الاجتماعية للشركات. تأتي خلفية هذه الحملة من فكرة "الحياة لا نستحق أن نعيشها إن لم تكن لأجل غيرنا" وقد سمحت للفندق بأن يغرس في عقول موظفيه روح العطاء وإحداث التغيير في حياة من هم أقل حظاً منهم.

حملة نحبكم فريدة بمضمونها حيث أن كل أعضاء الفندق بغض النظر عن مرتبتهم الوظيفية، لونهم أو عقيدتهم يعملون سوياً لتحقيق أهدافها. ساعدت هذه الحملة المقتبسة من كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم "الحياة لا نستحق أن نعيشها إن لم تكن لأجل غيرنا" في غرس روح العطاء فيهم، بتفضيل حاجة الآخرين على حاجتهم، وهذا ينعكس على الخدمة المقدمة للضيوف، وبالتالي تساعد في تحقيق أهداف العمل.

في التسعة أعوام السابقة منذ بداية المبادرة، ساهم الموظفون بكل فخر بالعديد من أعمال التوعية وجمع الأموال تحت راية هذه الحملة المميزة، كل بطريقته البسيطة، ما ساهم في بناء المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدة الجائعين.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإنه يشير إلى أن الفندق استطاع إطعام 440776 طفل عن طريق برنامج الغذاء العالمي، "هدفنا في 2017 هو دعم المعونات الغذائية في الدول الأكثر احتياجاً. يمكن لضيوفنا المساعدة في إطعام الأطفال الجائعين حول العالم بتبرعهم بخمسة دراهم عند تسجيل الخروج لإطعام 5 أطفال جائعين. في عام 2014 استطعنا نقل المعونات الغذائية لـ 16500 شخص من المتضررين بالحرب في سوريا. في عام 2013 قدمنا 115000 علبة من البسكويت عالي الطاقة لضحايا إعصار هايان في الفيليبين. في عام 2012 قمنا بالتبرع بـ 74165 وجبة مدرسية حول العالم. هذا العام، من 2016 وحتى شهر رمضان، نجحنا في دعم 50000 شخص ممن عانوا من زلزال نيبال، ومازل عملنا مستمراً".

سيختبر المفطرون الروح الحقيقية لشهر رمضان أثناء استمتاعهم ببوفيه الإفطار السخي في حديقة الجوهرة فقط بـ 109 درهم للشخص الواحد، مع تخفيضات خاصة للحجز لعشرة أشخاص أو أكثر.

يقدم مطعم حديقة الجوهرة في فندق هوليداي إن دبي - البرشاء إفطاراً تقليدياً يحتوي على طيف واسع من الأطباق العربية والعالمية. إضافة للعديد من المسرات سيتمتع الضيوف بتشكيلة واسعة من السلطات، الحساء، والوجبات الرئيسية بما فيها المشاوي. ولجعلها أكثر استثناءً نقدم لكم مشروبات رمضان المنعشة والعديد من الحلويات اللذيذة.

ولتكتمل المتعة، سيضفي الجو الشرق أوسطي الأصيل، المجالس الجميلة والموسيقى التقليدية جواً رائعاً لهذه التجربة بالإفطار في المطعم.