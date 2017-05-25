ستارزبلاي تتعاون مع UberEATS لتقديم عروض خلال رمضان

تشكل بعض الأشياء في عالمنا ثنائيات متناغمة إلى أبعد الحدود، مثل شخصيتي روس وريتشل في مسلسل ’فريندز‘ الشهير، أو الخبز مع الزبدة أو المذاق الرائع لزبدة الفول السوداني مع الجيلي، ولهذا السبب تعاونت ستارزبلاي، خدمة بث المحتوى التلفزيوني حسب الطلب الأسرع نمواً في المنطقة، مع UberEATS، أحد التطبيقات الرائدة في توصيل وجبات الطعام، لإنشاء الثنائي المثالي الذي سيوفر تجربةً جديدةً كلياً من الأمسيات المنزلية الرائعة خلال شهر رمضان الفضيل.

وبموجب هذه الشراكة، تقدم شركتا ’ستارزبلاي‘ UberEATS للعملاء مجموعة من العروض المخصصة لشهر رمضان الكريم، بما يتيح الفرصة أمامهم لقضاء أجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء في المنزل. وستكون خدمة UberEATS‘ متاحةً للعملاء حتى الساعة 02:00 صباحاً طوال شهر رمضان المبارك، وسيتلقى العملاء الذين يطلبون من قائمة أفضل المطاعم المختارة المتوفرة على التطبيق قسيمةً اشتراك عند استلام طلبهم تتيح لهم الاستمتاع بما يصل إلى 60 يوماً من ’ستارزبلاي‘ مجاناً. وإضافةً إلى ذلك، يمكن لعملاء UberEATS‘ الجدد استخدام الرمز الترويجي STARZEATS للحصول على حسم بنسبة 50٪ على أول طلبين من طلباتهم. ويسري هذا العرض حتى 31 أغسطس، مع تخفيضات تصل إلى 35 درهماً إماراتياً على كل طلب.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يوفر هذا العرض الفريد للعملاء خيارات عديدة من أشهى المأكولات التي تلبي جميع الأذواق، بدءً من البيتزا والسلطات وشاورما الدجاج وصولاً إلى وجبات البرياني اللذيذة والكثير غير ذلك. حيث يمكن للعملاء الذين يودون مشاهدة فيلم ’فاست آند فيوريوس‘، استكمال تجربتهم والاستمتاع بتناول وجبات البرجر والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية من مطعم ’اليفيشن برجر‘. أو يمكنكم الاجتماع مع الأحبّة لقضاء أوقات رائعة ومشاركة طبق من السوشي المعدّ لشخصين من مطعم ’سوشي أرت‘ أثناء مشاهدة الحلقات المفضلة من مسلسل ’ذا ووكينج ديد‘. وتُعد سلطة ’سوبربول‘ الصحية من مطعم ’سيركل‘ خياراً مثالياً أثناء متابعة مسلسل ’مستر روبوت‘، ولا تنسوا إنهاء أمسيتكم مع مثلجات ’باسكين روبنز‘ وفيلم ’ديسبيكبل مي‘.

وفي إطار تعليقه حول هذه الشراكة، قال فورال شيفشي، نائب الرئيس لشؤون التسويق في ’ستارزبلاي‘: "يعد شهر رمضان المبارك فترة مثالية للتأمل والهدوء بعيداً عن مشاغل الحياة المزدحمة. وخلال الشهر الكريم، ستتاح الفرصة أمام السكان المحليين والوافدين على حدٍ سواء لقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء. ولطالما كان الطعام والترفيه من الأمور التي تنسجم معاً على نحو رائع، لذا يأتي تعاوننا الجديد مع ’أوبر إيتس‘ ليتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بمشاهدة أشهر أفلام هوليوود وباقةٍ من البرامج التلفزيونية أثناء التلذذ بأشهى الأطباق والمأكولات في أي وقت وعلى أي جهاز، فضلاً عن توفير المال خلال هذه التجربة".

وبدوره، قال داميان دراب، المدير العام لـ UberEATS‘ في دبي: "نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة، ولكوننا من الرواد السباقين في دولة الإمارات العربية المتحدة في جمع مفهومي الطعام والترفيه حسب الطلب. ونفخر في UberEATS‘ بعملنا في تقديم وسيلة سهلة وموثوقة تضمن حصول الاشخاص على مأكولاتهم المفضلة عندما يريدون. وتتيح هذه المبادرة مع ’ستارز بلاي‘ فرصة رائعة أمام العملاء للاستمتاع بلحظات لا تنسى مع الأصدقاء والعائلة خلال شهر رمضان المبارك من خلال الجمع بين المأكولات المفضلة لديهم ومشاهدة العروض والأفلام عبر ضغطة زر واحدة".

ولقاء 30 درهم إمارتي فقط، توفر ’ستارزبلاي‘ للمستخدمين إمكانية مشاهدة الكثير من الأفلام الهوليودية، والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، وخدمة مشاهدة العرض بالتزامن مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى محتوى عربي مخص بدقة وضوح عالية و4k.

وتجدر الإشارة إلى أن UberEATS‘ هو تطبيق توصيل الطعام حسب الطلب الذي يساعد على تزويد الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بما يرغبون من طلبات عبر ضغطة زر واحدة. وتوفر UberEATS ‘، عبر شراكتها مع أكثر من 30 ألف مطعم حول العالم، وأكثر من 700 مطعم في دبي، مختلف وجبات الطعام التي تناسب جميع الأذواق. كما وتوفر UberEATS ملايين الأطباق من المطاعم المحلية المتخصصة المفضلة بالإضافة إلى أطباق العلامات التجارية الوطنية التقليدية، وتعمل على توصيلها طازجة وعلى نحو سريع في أقل من 35 دقيقة.