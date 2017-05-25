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المائدة

ناندوز تفتتح فرعًا جديدًا في شارع التحلية في الرياض

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
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ناندوز تفتتح فرعًا جديدًا في شارع التحلية في الرياض

تصل حمى صلصلة البيري-بيري في يونيو المقبل إلى شارع التحلية في الرياض مع افتتاح فرع جديد لمطعم ناندوز الأفرو-برتغالي، والذي سيشكل الفرع الرائد والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والثاني في الرياض بعد افتتاح الفرع الأول للمطعم في روبين بلازا الرياض في نوفمبر 2016 والمعروف بتطبيق مفهوم "حاضرين يا مملكة" الذي ابتكرته علامة ناندوز بشكل خاص لزوار المطعم والتي تطلق على أسماء مطاعمها "كازا" أي "البيت" باللغة البرتغالية.

ويكاد لا يخفى على أحد أن دجاج  ناندوز المحضر بصلصة البيري-بيري والذي يشتهر به مطعم ناندوز حول العالم هو المفضل لدى سكان المملكة العربية السعودية. وقد سجلت المبيعات لفرع روبين بلازا الرياض تحطيمًا للأرقام القياسية العالمية حيث استقبل المطعم 180 ألف زائر حتى الآن.  

وتسعى سلسلة مطاعم ناندوز المشهورة بهويتها الخاصة لتوسيع بصمتها في المملكة العربية السعودية من خلال هذين الفرعين. ويعزز تواجدها حسن الضيافة والاهتمام الكبير بزوار مطاعمها، وتقديم الدجاج المحضر بصلصة البيري-بيري الشهير، والمشوي على اللهب بالطريقة الأفرو – برتغالية.

يشتهر كل فرع للعلامة التجارية ناندوز بتصميم خاص فريد من نوعه يعكس الإرث الإفرو-برتغالي من خلال الألوان الزاهية وملمس التصميم الداخلي الطبيعي البسيط، حيث تزدان واجهة المطعم برسومات وأشكال مفعمة بالحيوية تجسد النمط الأفريقي، وتصميمات مصنوعة يدوياً من الفخار تعود بزائر المطعم إلى الجذور الثقافية للعلامة منذ لحظة وصوله.

وتعتبر علامة ناندوز من أكبر العلامات المهتمة بالفن الأفريقي المعاصر حيث تجمع وتعرض سنوياً أكبر عدد من الأعمال الفنية، وتملك حتى اليوم أكثر من 11 ألف قطعة فنية يجسد كلاً منها تكريماً لإرث العلامة العريق. ولذلك، قامت العلامة بتزيين فرع مطعم ناندوز الجديد بشارع التحلية بالرياض بأكثر من 50 قطعة فنية فريدة لتكتمل روعة هذه الرحلة في كل من مطاعمها، أو كما يطلق عليها، "بيوت" ناندوز.

وقال ريتشارد باركلي، مدير قسم العمليات في فود مارك، ذراع الترفيه والتجزئة لدى مجموعة لاند مارك، والمتخصصة في مجال الأطعمة والمشروبات: "تسعى علامة ناندوز لتطوير خدماتها وتوسيع شعبيتها في المملكة من خلال افتتاح فرع شارع التحلية في الرياض مع الاستمرار بتقديم دجاج بيري-بيري المشوي على اللهب بالطريقة الأفرو-برتغالية المفضل لدى الزبائن. أؤكد على أن ناندوز نجح بأن يصبح الخيار الأول للزوار والمكان الأفضل لتناول وجبات الدجاج عالمياّ، وتنضم له المملكة اليوم".  

وأضاف باركلي: "تقوم تجربة الطعام في ناندوز على ضمان راحة الضيوف، لتؤكد على المفهوم الذي تأسست عليه العلامة (منيا كاز إي سوا كازا) والذي يعني بيتنا هو بيتك. ولهذا صُممت مطاعمنا لتشعرهم بالراحة والحيوية وتأخذهم في رحلة تمتع الحواس. إن الدعم الذي تلقيناه من زبائننا المخلصين بعد النجاح الكبير الذي شهده فرع روبين بلازا الرياض يدلّ على أننا بأتم الاستعداد لخوض مغامرة جديدة ناجحة".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيفتتح الفرع الجديد أبوابه شهر يونيو المقبل في شارع التحلية بالرياض، ومن المتوقع أن يحقق المطعم نجاحًا كبيرًا كسابقه بموقعه الاستراتيجي ضمن شارع رئيسي نابض بالحياة.

وتضمن العلامة لزبائنها تقديم أفضل دجاج مشوي على اللهب بصلصة بيري- بيري، محضر من الدجاج الطازج المشبّع لـ 24 ساعة بخلطة البيري-بيري، كما تتوفر أطباق الدجاج المشوي بنكهات عديدة كالليمون والأعشاب، والنكهة المعتدلة، والنكهة الحارة والحارة جدًا. يوفر المطعم خيارات طازجة أخرى كالسلطات المبتكرة والبرجر والحلويات والعصائر المرطبة.
    
تأسست علامة ناندوز في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا في عام 1987، ومنذ ذلك الوقت توسعت العلامة في كل أنحاء العالم لتغطي أكثر من 23 بلدًا في خمس قارات.  

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