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ليالي رمضان في رايز في خور دبي تطلق الإفطال والسحور الرمضاني

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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ليالي رمضان في رايز في خور دبي تطلق الإفطال والسحور الرمضاني

توفر شركة إعمار العقارية اليوم فرصة الالتقاء والتمتع بمعنى وروح العلاقات الاجتماعية في أبهى صورها مع تجربة إلهام فريدة في خور دبي. ففي جلسات هادئة مطلة على مناظر خلابة تعانق أفق وفضاءات دبي الجميلة الممتدة، ستأخذكم "ليالي رمضان في رايز – خور دبي" إلى حيث الأطعمة والموائد الفريدة من نوعها، وحيث العائلات والأصدقاء يلتقون لتناول وجبات الإفطار والسحور، وسط أجواء وطقوس من العروض والمنوعات الثقافية المختلفة.  

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمكنكم تذوق نكهات البوفيه الفاخرة مع قائمة طويلة من أشهى المأكولات العربية، جنباً إلى جنب مع مجموعة من الأطباق العالمية المختارة بعناية، في أجواء احتفالية تطغى عليها مقطوعات موسيقية يقدمها لكم الفنان خليل غادري، الذي انضم إلى "ليالي رمضان في رايز- ميناء خور دبي".

كما يمكن لزوار "ليالي رمضان في رايز - خور دبي" التمتع وطيلة أيام شهر رمضان المبارك بفرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من ورش العمل، التي تتنوع أنشطتها من طريقة عمل بطاقات العيد والهدايا الرمضانية إلى تعلم كيفية عمل الزخارف الهندسية الإسلامية؛ إلى قراءة الكتب للأطفال؛ كما يمكن للبالغين الاستمتاع بلعبة الألواح، وزيارة المتجر الخاص الذي يقدم لكم معروضات تحاكي الديكور المنزلي والاكسسوارات والهدايا والأزياء.

وسط هذه الأجواء الآخاذة التي توفرها لكم "ليالي رمضان في رايز - خور دبي"، ندعوكم للانضمام إلى العائلة والأصدقاء، في تجربة فريدة من نوعها على أجمل الواجهات البحرية المطلة على قلب مدينة دبي النابض والاستمتاع بتناول أشهى الأطعمة والمأكولات. أما بالنسبة لعشاق الشيشة ومحبيها فسنقدم لهم قائمة طويلة من النكهات التي تلبي أذواقهم ورغباتهم.
مع الخدمة الراقية والمأكولات الاستثنائية والفاخرة، يوفر لكم رايز – خور دبي أفضل تجربة يمكن الحصول عليها في دبي خلال هذا الشهر الفضيل، مما يجعل من "ليالي رمضان في رايز - خور دبي" وجهة لا بد منها للتمتع بأمسيات رمضانية مميزة لا تنسى.
    


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