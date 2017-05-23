مطعم "فولي باي نك اند سكوت" ينطلق للعالمية من دبي

اجتمع الشيف نك آلفيس والشيف سكوت براي الشهيران في دبي مطلع هذا العام بهدف طرح مفهوم مطعم جديد يجمع العصرية والفخامة بمكان واحد ويتفاعل مع الضيوف بعيدا عن مفهوم تقديم الطعام الكلاسيكي بالمطاعم الفاخرة من فئة خمسة نجوم. وقد أثمر هذا الإجتماع عن افتتاح مطعم " فولي باي نك وسكوت" في مدينة جميرا بالشراكة مع "غيتس للضيافة" في نهاية فبراير2017.

وقد حقق المطعم الواقع على طابقين نتائج مذهلة في أقل من ثلاثة أشهر من ناحية عدد الزوار المهتمين ونوعية الرواد إليه حيث يقدم المطعم تجارب مختلفة في المكان لتناسب جميع الزوار بدءاً من الجلوس مباشرة على مقاعد المطبخ المفتوح في الطابق الأرضي، والذي يؤمّن للضيف متابعة عملية الطهي التي يقوم بها يومياً كلاً من الشيف نك آلفيس والشيف سكوت براي بشكل مباشر، والاستمتاع بخمس وجبات متتالية من أيديهما تشمل المقبلات والمشهيات والأطباق الرئيسية والحلويات، وصولاً إلى صالة طعام داخلية مطلة على تراس مفتوح يشكل امتداداً للمطعم الرئيسي. ويقع الجزء الثاني من المطعم المسمى "رووف توب" في الطابق العلوي ويطل على الممرات المائية في مدينة جميرا، وعلى برج العرب والخليج العربي.

يتميز مطعم فولي باعطائه اهتماما خاصة للمناسبات المميزة للأفراد والجماعات لذلك لدى المطعم طاولة تتسع ل 12 شخصاً وتدعى "جلسة كومونال تايبل" يمكن استخدامها لجمعات الأصدقاء أو لغداء عمل حصري وخاص ويتم تقديم الطعام من خلال قائمة مشتركة. يوفر المطعم أيضاً لأي ثنائي يبحث عن الرومنسية والخصوصية تجربة طعام منكهة بالحب ضمن منطقة "ذا ويند تاور" بالطابق العلوي، والتي تتميز بإطلالةٍ ساحرة، وخدمة حصرية للضيفين تضمن لهما شعور الاسترخاء والراحة والاهتمام.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يعنى مطعم فولي بالمطبخ الأوروبي عامةً، ويجمع بين ثقافات الدول الأوربية المختلفة بتنوع نكهاتها والمواد المستخدمة في أهم أكلاتها مع إعطاء كل طبق حقّه، وتتفاوت قائمة الطعام ثلاث فئات في الأسعار واسلوب التقديم. ويمكن لرواد هذا المطعم أن يبتكروا أطباقهم وفق مذاقهم المفضل، ليعيشوا تجربة طعام عصرية بالفعل.

كما يتوفر عرض خاص لغداء العمل من الساعة ال12 إلى 2.30 ظهراً. حيث يستقبل المطعم الضيوف من الأحد إلى الخميس، مع خيارين أو ثلاثة خيارات من الأطباق. وسيوفر المطعم عرض "تناول الغداء على التراس في نهاية الأسبوع" أيضاً مع قائمة طعام في أجواء هادئة، كبديلٍ مبتكر عن جلسة "البرنش" التقليدية في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تعليق على هذه الشراكة، قال نعيم معضاد، الرئيس التنفيذي في غيتس للضيافة:"نحن على ثقة بأن فولي من نك آند سكوت سيكون رائداً في مجاله، لأن مفهومه الجديد في عالم الضيافة سيأخذ موقعه المناسب ضمن هذا القطاع المتنامي في الشرق الأوسط."

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