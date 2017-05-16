Arabian business
المائدة

مطعم في دبي يقدم وجبات للأطفال بدرهم واحد فقط﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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مطعم في دبي يقدم وجبات للأطفال بدرهم واحد فقط﻿

أطلق مطعم كارلوتشيوز قائمة طعام جديدة للأطفال لتضمن تقديم طعام صحي وغني بنكهات مميزة يحبها الصغار احتفالا بانتهاء الفصل الدراسي وابتداء عطلة الصيف.

ويمكن للأطفال الاستمتاع بعرض قائمة الطعام المخصصة بدرهم واحد فقط عند طلب أحد الوالدين أو المرافقين أحد الأطباق الرئيسية في أي من فروع مطعم كارلوتشيوز، وأهمها مارينا مول ودبي مول ومردف سيتي سنتر وديرة سيتي سنتر وابن بطوطة مول والمرابع العربية دبي بالإضافة إلى الغاليريا مول أبوظبي وبروميناد القرم الشرقي.

ولتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وإعطائهم حق تجربة صنع أطباق المعكرونة الخاصة بهم، يقدم المطعم فرصة اختيار كل طفل لنوع المعكرونة المفضلة لديه ونوع الصوص الذي يحب سواء صوص الكريمة الأبيض أو صوص البندورة الأحمر أو الصوص المخلط. ويمكن للأطفال أيضا اختيار طبق اللازانيا الشهيرة أو أصابع الريفيولي المحشوة  بالسبانخ  وجبنة الريكوتا البيضاء أو بيتزا مارغريتا اللذيذة . ولا تخلو قائمة الطعام المقدمة من أصابع الخبز والخضروات كمشهيات قبل الطبق الرئيسي مقدمة مع أحد العصائر. وعند انتهاء الأطفال من تناول وجبات طعامهم الرئيسية، سيكافئهم المطعم بجيلاتي "البوظة" بالنكهة التي يفضلونها مع سلطة فواكه وبراوني.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يذكر أن عدد السعرات الحرارية بقائمة الأطفال وعدد الاطعمة مدروسة بعناية لضمان وجبة متكاملة شهية وصحية للطفل.

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