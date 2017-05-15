مطعم ثناني يقدم قائمة مأكولات خاصة بشهر رمضان

يطرح مطعم ’ثناني‘ قائمة طعام فريدة مخصصة لشهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الخطوة بعد فترةٍ قصيرة من افتتاح المطعم في عجمان، حيث تسعى وجهة الضيافة الجديدة لتعزيز حضورها في الإمارة وتوسيع قوائم المأكولات التي تقدمها. ويقدم المطعم قائمته الفريدة ضمن أجواء عائلية تحتفي بقيم المشاركة والألفة والروح الحقيقية للشهر الفضيل وسط إطلالة خلابة على غابات القرم المحيطة والخور ونادي الزوراء للجولف.

ويُتيح ’ثناني‘ قوائم طعام متوازنة مخصصة لشهر رمضان المبارك تم إعدادها وفق الرؤية المبتكرة لطباخ المطعم الرئيسي ريكاردو مينتا، وبأسعار معقولة تبلغ 225 درهماً إماراتياً لوجبة مخصصة لشخصين. وتترافق هذه الوجبات مع مشروبات رمضان الشهية، إضافة إلى الشاي والقهوة مع إضافات شهية كالتمر واللبن البارد والحساء الصحي.

كما يوفّر المطعم مجموعةً مختارةً من الأطباق الصغيرة المثالية لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء مثل الأرانسيني مع الجبن الأزرق وجبنة التاليغيو، وكروكيت جبنة ماعز المونتينيبرو وكروكيت تشوريزو اللحم البقري. وسيتمكّن محبو أطباق السلطات من الاستمتاع بباقة مميّزة من الخيارات الشهية خاصةً سلطة الأعشاب والكينوا الحمراء مع التوت البرّي المجفف، وبيض السمّان، والكرّاث الأندلسي ، والثوم المشوي مع الليمون والسمّاق؛ أو سلطة هريس الدجاج مع البرغل والزبيب الذهبي والحمص، والميزونا مع الطماطم نصف المجفّفة؛ أو جبنة البوراتا مع الطماطم؛ ويمكن للضيوف الاستمتاع بطبق بيستو الريحان مع مزيج من أوراق النباتات والكروتون.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقدّم ثناني أشهى الأطباق الرئيسية التي تأتيكم مباشرةً من على المشواة المبنية من أحجار الحمم البركانية، وتتضمّن هذه الوجبات طبق البرونزيني المشوي مع صلصة تشيرمولا والقبّار والليمون المشوي؛ ووجبة الدجاج التركي مع اللبن والبصل الأخضر؛ وشريحة من اللحم المدعّم بصلصة الفطر الدسمة. كما يتيح مقبّلات تتضمن البطاطا المقلية؛ والبطاطا الحلوة المشوية مع القيقب إلى جانب البصل المكرمل وتشوريزو لحم البقر؛ إضافة إلى وجبة البولينتا المطهيّة على نار هادئة مع الفطر البري وتزينها طبقة رقيقة من التاليغيو؛ فضلاً عن وصفة أرز البايلا مع مزيج من الخضروات الطازجة.

أمّا لعشاق الحلويات؛ يتيح المطعم طبق كريم بروليه بالليمون والزنجبيل مع بسكويت شورت بريد؛ وطبق كبير من الفواكه مع الفواكه المنكّهة وهريس الفواكه مع الفراولة وسوربيه تيمور الشهي؛ بالإضافة إلى بارفيت جوز الهند مع الأناناس والفراولة والنعناع وسوربيه الباشن فروت. يستقبل مطعم ’ثناني‘ زواره طيلة أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 6:30 مساء وحتى1 ليلاً.