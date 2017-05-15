تذوّق: مطعم "أندر 500" الصحي في دبي مارينا

إن كنت ممن يتبعون "الموضة" فإن الطعام الصحي ومراقبة الوجبات الغذائية هو من أحدث "الصيحات".

ما يميز مطعم "أندر 500" والذي توجهت أريبيان بزنس لتجربته مؤخراً هو تحضيره للمأكولات الصحية بشكل سريع، وذلك من خلال فروعه الثلاثة في دبي.

بداية، يلاحظ الزائر أن قائمة الطعام تركز بشكل كبير على كل ما يتعلق بمعلومات الوجبة، من السعرات الحرارية وما إلى ذلك. وقد وقع اختيارنا للمقبلات على أبسط الوجبات التي يقدمها المطعم ولكنها أكثرها فرادة وناجحة من حيث الإعداد، حيث أن وجبة "تاكو الخس بالدجاج" فاتحة للشهية وخفيفة على المعدة وبلا شك تلائم ذوق الكثيرين.

وإن كنت على عجلة من أمرك، فإن المطعم يوفر قائمة متنوعة من السندويشات للاختيار بينها، وكانت تجربتنا لسندويشة لحم الستيك لا بأس بها، لكن المطعم يتميز أكثر فيما يتعلق بالدجاج والمأكولات البحرية بشكل عام.

كما أنه يقدم قسما لسندويشات البرجر بثلاث خيارات من اللحم إلى الدجاج العضوي ومروراً ببرجر سمك السلمون المشوي، علماً بأن كلها تصنف تحت قائمة الأكل الصحي.

يجب على محبي المأكولات البحرية تجربة وجبة السلمون والكينيوا من قسم الأطباق الرئيسية، حيث تقدم مع قليل من الخضروات المشكلة وتتميز بطعم لذيذ جداً يضاهي أكل السلمون في أي مطعم مختص بالمأكولات البحرية.

أما خيارنا المفضل –وهي الوجبة الأكثر طلباً في المطعم- فهو من قسم أطباق "سوبر باولز" وتحديداً وجبة بوريتو الدجاج. سعر هذه الوجبة هو 45 درهماً، ولكنها تكفي من ناحية الكمية بأن تكون طلبك الوحيد عند زيارة المطعم.

تقدم وجبة الدجاج هذه مع الكينيوا الشهيرة، بالإضافة إلى خلطة من الأفوكادو والطماطم والفاصولياء العضوية وجبنة فيتا قليلة الدسم، كما أنها منكهة بعصرة من الليمون الطبيعي، وتترك المتذوق في ذهلة خصيصاً مع قطع الهلابينو (لمحبي المذاق الحار) على سطح الطبق.

بشكل عام ننصح بتجربة كل ما تم ذكره في الفقرات السابقة، وإن لم تكفيك تلك الطبقات (ولا زلت مهتماً بنظامك الغذائي) فإن المطعم يوفر إلى جنب العصائر الطازجة خيارات متنوعة من الحلويات، ألذّها طبق "مفاجئة زبدة الفستق" والتي تأتي منكهة بالكرز وبتحديداً 300 سعرة حرارية فقط.

لا يكفي اتباع نظام غذائي معين –دون الرياضة- للحصول على صحة مثالية، لكن إن كنت من سكان دبي وتهتم بصحتك، فإن خطوتك الأولى قد تكون مع مطعم "أندر 500".



