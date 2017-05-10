ماكدونالدز تقوم بمجموعة من التغييرات الهامّة على أطعمتها﻿

التزاماً منها بنشر الوعي بين المستهلكين لاتخاذ قرارات أفضل في ما يتعلّق بأطعمتهم، أعلنت ماكدونالدز إطلاق تغييرات ملموسة على قائمتها عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذه التغيرات التي تُطلقها ماكدونالدز في إطار حملة "نجود بالأفضل، كل يوم" أن تتيح أمام المستهلكين فرصة الاستمتاع بمأكولات ذات قيمة غذائية أفضل مع الحفاظ في الوقت عينه على الطعم الرائع لأطعمتهم المفضّلة مثل البطاطس المقلية World Famous Fries، وماك تشيكن، وماك فيليه السمك Filet-O-Fish، وغيرها.

بعد الإنجاز السابق الذي حققته ماكدونالدز في تخفيض نسبة الدهون المتحوّلة في أطعمتها المقلية حتّى 0.01%، أتمّت اليوم العلامة بنجاح عملية التحوّل إلى زيت الطهي الجديد الذي يشكّل مزيجاً من زيت دوّار الشمس وزيت الكانولا في مطاعمها التي يفوق عددها 500 في دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر كامل سلسلة التوريد الخاصة بها. وتُعتبر هذه التركيبة الجديدة من الزيت أفضل للمستهلكين إذ تحتوي 80% أقلّ من الدهون المشبعة.

وفي إطار التزامها الدائم بتحسين المحتوى الغذائي في وجباتها، نجحت ماكدونالدز أيضاً بتخفيض محتوى الدهون في المايونيز الكلاسيكي. وبعد عدد من الأبحاث المكثفة واختبار المنتجات، أصبحت الوصفة الجديدة للمايونيز تحتوي سعرات حرارية أقلّ بنسبة 50% بدون المساومة على الطعم اللذيذ الذي يحبّه المستهلكون.

وتعتبرالاستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى ماكدونالدز إلى تحقيقها على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء. وكجزء من سياستها المستدامة تجاه الأسماك، أعلنت الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي أنّ جميع أسماكها تأتي من مصادر تلتزم بممارسات صيد الأسماك المستدامة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، قال طارق القاضي، مدير التسويق في ماكدونالدز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "في ماكدونالدز تأتي سعادة عملائنا ورفاههم في طليعة أولوياتنا، وكوننا الرواد في القطاع، نسعى لنكون أفضل على الدوام حرصاً على أن يشعر كلّ شخص يرتاد مطاعمنا بالرضا تجاه الخيار الذي قام به. ويبدو ذلك جلياً في التغييرات التي أعلنّا عنها اليوم والتي تؤكد على التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات وأفضل التغييرات في مجال الأغذية."

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