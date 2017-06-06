Arabian business
المائدة

مطعم النافورة ييقدم المأكولات اللبنانية للإفطار في رمضان بدبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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مطعم النافورة ييقدم المأكولات اللبنانية للإفطار في رمضان بدبي

يستقبل مطعم النافورة اللبناني شهر رمضان بتقديم قائمة طعام خاصة تضم أشهى المأكولات لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

يقدم مطعم النافورة تجربة مميزة على الطريقة اللبنانية الأصيلة تجسد كرم الضيافة العربية.

ويمكن للضيوف القدوم على الإفطار أو السحور والتمتع بباقة من أطباق المطبخ العربي الشهية مع إطلالات مميزة من تراس المطعم.

ووقعت تجربة أريبيان بزنس على بوفيه الإفطار اللبناني مع أشهى الأطباق التي يقدمها المطعم في شهر رمضان المبارك، علماً بأن قائمة الإفطار الخاصة بالشخص الواحد تكلف 195 درهماً.

ويمكن الاستمتاع كذلك بتجربة السحور الرمضاني الذي يقدمه المطعم من موقعه في جميرا أبراج الإمارات وتحديداً في الطابق السفلي من بوليفارد التسوق.

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