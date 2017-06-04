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المائدة

إطلاق عروض رمضانية في نادي المرابع العربية للجولف بدبي

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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إطلاق عروض رمضانية في نادي المرابع العربية للجولف بدبي

في الأيام الحالية من شهر رمضان المبارك تفتح قاعة "بيكر-فينش" في نادي المرابع العربية للجولف أبوابها للضيوف لتجربة أشهى وجبات الفطار من قبل المطعم.

وهذا وترحب قاعة "بيكر-فينش" التي يحاكي طابعها أجواء النوادي الفاخرة، مع الإضاءة المميزة والديكورات الداخلية الأنيقة، بزوارها خلال هذا الشهر الكريم للتمتع بوجبات الإفطار مع الأهل والأصدقاء.

ويمكن للزوار تذوق أطيب الأطباق العربية التقليدية والمأكولات الأوروبية العصرية، للاستمتاع بأوقات لا تنسى بكل المقاييس، وذلك بسعر 180 درهماً للكبار (12 عاماً وما فوق) فقط.

كما يمكن استكشاف هذه الأجواء العربية الساحرة والاختيار من قائمة غنية بالمأكولات الشهية، وكذلك الاستفادة من عروض خاصة عند الحجز للمجموعات الكبيرة.

إن المطعم يستقبل زواره في مواعيد الإفطار من غروب الشمس حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.


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