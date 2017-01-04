8 % نسبة التوجه بالطلبات نحو الطعام الصحي في الإمارات

كشفت ’طلبات دوت كوم‘ Talabat.com أن طلب الأطعمة الصحية بات يشكل حوالي 8% من إجمالي طلبات الطعام التي تسجل عبر منصات موقع طلبات من خلال الهاتف المحمول والإنترنت شهرياً.

وشهد عام 2016 ارتفاعاً في المتوسط الشهري لعدد طلبات الوجبات الصحية المسجلة على الموقع ليصل إلى 29 ألف طلب شهرياً، وتنعكس هذه الإحصائية من خلال النمو الهائل في عدد المزودين في فئة المطبخ ’الصحي‘ على المنصة العملاقة التي تقدم خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت والتي أصبحت تضم 66 منفذاً للطعام بزيادة 93% عن حصيلة العام الماضي.

وتتوفر خيارات الأطباق الصحية الأكثر شعبية في جميع المنافذ العالمية مثل ’صب واي‘ والمنافذ المحلية مثل ’كاري بوكس‘ ومطعم ’شابي تشيك‘ و’أوربان بايتس‘ و’رايت بايت إكسبريس‘ و’كي كال‘ و’أندر 500‘ و’سويتش‘.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن المطاعم الثلاثة التي حققت أعلى أداء ضمن فئة المطبخ الصحي على موقع طلبات هي مطعم ’رايت بايت إكسبريس‘ و’كي كال‘ و’صب واي‘، حيث شكلت المطاعم الثلاثة 86% من إجمالي الطلبات على الوجبات ’الصحية‘ السريعة. وقد حقق متوسط عدد الوجبات السريعة التي تم طلبها من العلامات الثلاث الكبرى الرائدة في فئة المطبخ ’الصحي‘ ارتفاعاً بنسبة 52% في الأشهر الـ12 الماضية.

ووفقاً لطلبات، يعود الطلب غير المسبوق على خيارات الطعام الصحي إلى ابتعاد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيارات الوجبات الجاهزة التقليدية مثل البيتزا والبرجر والدجاج المقلي والتوجه نحو خيارات الطعام الصحية.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الحميد العمر، الرئيس التنفيذي لموقع طلبات: "نعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي نقدمها وتوسيع قاعدة المطاعم الشريكة لنا وذلك استجابة لطلبات عملائنا المتنامية. ويشهد سوق الوجبات الجاهزة تطوراً ملحوظاً، بينما يتزايد سعي العملاء للبحث عن الأطعمة الصحية المغذية للجسم والروح. ونحن واثقون من أن هذا التوجه سيزداد في النمو لذلك سنستمر في توسيع قائمة خيارات الأطعمة الصحية تماشياً مع زيادة الطلب عليها".

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