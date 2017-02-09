افتتاح فرعين لمطعم دليفرانس الفرنسي في دبي

افتتحت "دليفرانس"، سلسلة المخابز والمطاعم الفرنسية العريقة، أبوابها في إمارة دبي مقدمةً لزبائنها خيارات رائعة من وحي المفهوم الفرنسي المشهور "آرت دو فيفر" (فن التمتع بالحياة) الممزوج بأناقة الديكور الباريسي. وحضر الافتتاح سعادة مجدي عابد، قنصل عام فرنسا في دبي.



ويحظى المطعم بموقع متميز في فرعيه المتواجدين في كل من دبي مول وابن بطوطة مول ليشكل واحدًا من أهم الوجهات الرئيسية لعشاق المذاق الفرنسي الفريد. ويضم المتجر ركناً مميزاً للمخبوزات، ويقدم أفخر أنواع القهوة الفرنسية بالإضافة إلى منصة عرض مليئة بمنتجات وأطايب فرنسية فريدة من نوعها ضمن تصميم مميز يجمع بين اللونين الأحمر الأنيق والأزرق الداكن بأسلوب تتجلى فيه روعة الأناقة الباريسية.



وافتتحت علامة دليفرانس مطعمها الأول في عام 1984 بينما تعود عراقتها لعام 1919 حين تأسست الشركة الأم "غراند مولين دو باريس" والتي تعتبر من أكبر وأقدم مطاحن الدقيق في فرنسا. واليوم تمتلك العلامة حقوق امتياز عالمية لأكثر من 400 متجرًا ضمن 13 دولة، من ضمنها أفرع جديدة تم افتتاحها مؤخرا في هونغ كونغ وميلانو.

ويتمثل شغف المطعم في إضفاء تجربة باريسية حقيقية لضيوفه عبر تقديم أشهى أنواع المعجنات والمأكولات التي حاز عنها المطعم على العديد من الجوائز، مثل الكرواسان و"بين أو شوكوليت".



وتحضر المنتجات في دليفرانس من أجود أنواع الطحين المختار بعناية من مزارع إنتاج الحبوب في فرنسا وباستخدام مكونات تشكل عناصر هامة في جودة المنتج المقدم، كالبيض البلدي، والتي يقوم فريق الطهاة بإعدادها ببراعة وفي مقدمتهم الشيف مايكل روث الحائز على نجمة ميشلان وجائزة بوكوس الذهبية وغيرها من الجوائز.

وتتوفر للضيوف خيارات متنوعة للحلويات وأنواع الخبز الفرنسي الطازج، بالإضافة لمجموعة من الأطباق الباردة والساخنة المقدمة على الفطور والغداء، من بينها "تارتوفو"، و"أومليت نيتشر" المقدم مع جبن البارميزان والفطر المقلّى والسلمون الاسكتلندي المدخن عالي الجودة.



ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن القائمة تتضمن على خيارات من السندويشات المحضرة على الطريقة الفرنسية مثل سندويش "كروك مسيو" بالديك الرومي المدخن وجبن غرويير وصلصة الباشاميل، والخردل بالحبوب، مخبوزة مع جبنة الموزاريلا. إضافة إلى أنواع من السلطات المحضرة ببراعة والكيش والباستا، فضلًا عن تشكيلة من الحلويات اللذيذة مثل تارت الشوكولاته والإكلير المزين بطريقة رائعة، والكريب الفرنسي الشهي.

يقع موقع دليفرانس ـــ دبي مول في المستوى الأول على إطلالة خلابة للشلال/ النافورة، كما يقع فرع دليفرانس ـــ إبن بطوطة مول في المستوى الأرضى بالقرب من المترو ويستقبل الزبائن من الثامنة صباحاً وحتى انتهاء أوقات عمل المول.

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