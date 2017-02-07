شطيرة بالذهب باسم برجر برج-خليفة

حاول طاه سنة 2013 التسويق لبرجر بأوراق الذهب وسعر باهظ لهذه الوجبة (راجع الخبر هنا) لكنه لا تزال على ما يبدو وسيلة تسويق لم تستنفذ بعد!

وتقول الشركة في بيان صحفي إنه البرجر الأشهى وتدعو لتجربة مذاق برجر برج-خليفة من حالفة ’ذا رودري‘ أي حافلة المأكولات الشعبية البريطانية التي تزعم إنها تقدم أفخر برجر يمكنكم تذوقه في عالم المأكولات الشعبية في دبي مع لحم عجل واجيو والجبنة بالكمأة وكعكة ذهبية مدورة.

يتابع البيان أنه مع استعداد نخبة من 25 من مشاهير المأكولات الشعبية العالمية للاجتماع في منطقة برج بارك وذلك للمشاركة في ’اتصالات تقدم عالم المأكولات الشعبية‘، تعتزم ’ذا رودري‘، حافلة المأكولات اللندنية، إبهار الجميع في هذا العام.

ومع شهرتها الكبيرة في تقديم البرجر البريطاني اللذيذ، يسعى دان شيرمان، مالك ’ذا رودري‘، وفريقه لمجاراة دبي بولعها في الفخامة وإعداد برجر ملكي، إنه برجر ’برج-خليفة‘! وبعد الكثير من الوصفات التجريبيبة التي استغرقت شهراً كاملاً، ابتكرت ’ذا رودري‘وصفة البرجر الشهية هذه والتي تضم أفخر المكونات الطازجة في الأسواق.

يقدم برجر ’برج-خليفة‘ 4 أصناف من لحم واجيو الفاخر مع الجبنة بالكمأة وكبد الأوز المشوح وتعلوها طبقة من مايونيز الزعفران وكاتشاب التوت البري الأسود.

تقدم جميع هذه الأطايب ضمن كعكة لابريوش مدورة من الأوراق الذهبية القابلة للأكل من عيار 24 قيراط لتكون أول كعكة ذهبية مدورة.

وفي هذه المناسبة، يقول دان شيرمان، مالك ’ذا رودري‘: "مع شهرتها الكبيرة بولعها بالفخامة وقدرتها على تقديم أي شي بطريقة أفضل وأكبر من أي مكان آخر في العالم، لم يكن بمقدورنا العودة إلى ’عالم المأكولات الشهية‘ في دبي دون أن يكون في جعبتنا شيء استثنائي لهذا العام. نحن فخورون بتقديم برجر ’برج-خليفة‘، ولكن الكمية محدودة لذلك ننصح الذواقة وعشاق البرجر في دبي بالإسراع لزيارة برج بارك.

’اتصالات تقدم عالم المأكولات الشعبية‘ هي واحدة من أهم الفعاليات في ’مهرجان دبي للمأكولات 2017‘ وتقام بالتعاون مع ’إعمار العقارية‘ باعتبارها راعية موقع المهرجان، وستضمن أنشطة مجانية تبعث المرح في قلوب كافة أفراد العائلة.

وبفضل مسرح الطاهي المشهور وسوق المأكولات الفنية وسينما الهواء الطلق التي تتألق ببرنامج من الأفلام الخاصة بمواضيع متعلقة بالطهو، يتيح المهرجان فرصة لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات لا تنسى. ويكتمل المهرجان مع عروض الطهو وفعالية تناول الشاي والكعك وأنشطة الأطفال والمنطقة المخصصة للترفيه وبرنامج من عروض الموسيقى الحية وخيمة بدوية تقليدية مع صقارة وقهوة عربية طازجة. يقام ’عالم المأكولات الشعبية 2017‘ في برج بارك بين 23-25 فبراير. للمزيد من المعلومات وشراء التذاكر، يرجى زيارة: www.eattheworld.ae