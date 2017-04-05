تذوق: مطعم نيزاسوسي لعشاق الرياضة والشواء في دبي

افتتح مطعم الشواء نيزاسوسي (Nezesaussi Grill) فرعاً ثانياً له في دبي وهذه مرة في فندق العنوان مارينا (The Address Marina)، في خطوة تبين تزايد الإقبال على المطعم الذي يشتق اسمه من اختصار لثلاثة دول ونكهات مختلفة وهي: نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا.



وكما هو الحال في الفرع الأول وسط مدينة دبي، فإن هذا الفرع الجديد من المطعم يوفر لشعاق تذوق الطعام ومشاهدة الرياضة معاً تجربةً فاخرة وممتعة في دبي مارينا، حيث يوفر المطعم المكان المفضل لعشاق الرياضة في دبي من خلال استضافة الكثير من المسابقات الرياضية المثيرة، حيث يجتمع حشد كبير من الناس لتناول طعامهم المفضل في ذات الحين. زارت أريبيان بزنس الفرع الجديد للتعرف على أبرز ما يقدمه هذا المطعم من مأكولات.



وقع اختيارنا في قسم المقبلات على وجبتين يتميز بهما هذا المطعم بكل جدارة، فعلى الرغم من ارتفاع سعر طبق الناتشوز المضاف إليه الدجاج، إلا أن كمية رقائق التورتيلا تناسب شخصين وهي كافية بأن تتمركز على الطاولة وحدها من حيث المقبلات. وما يميزها هو التناسق في المقادير، الأمر الذي لا تنجح فيه معظم المطاعم عند تحضير هذه الوجبة، فهي تحتوي على جبن شيدر المبشور، وصلصة البندورة، والجواكامولي، والكريمة الحامضة المعروفة بالساور كريم.



وإن كنت من محبي المأكولات البحرية، فإن اختيارنا الثاني للمقبلات لن يخيب ظنك. إن وجبة "القريدس المشوي" والتي تأتي بخمس قطع كبيرة الحجم هي من العلامات الفارقة في المطعم، حيث أنها تتميز بشيء من الحموضة في طعمها تجعلك تقبل على الطعام وقد تحول وجبة غدائك الرئيسية إلى طبق آخر من المأكولات البحرية. تمتاز هذه الوجبة بطريقة تقديمها من قبل المطعم وبالأعشاب التي تزينها وقطع الليمون الأخضر، حيث تضيف إليها طعماً من اللذوعة والحموضة الخفيفة.



ومن هنا يمكنك التأكد أن هذا المطعم يعرف الاتقان في تقديم الوجبات البحرية، ولن تخطئ في اختيارك طبق سمك السلمون المقلي والطازج كوجبة غداء. يُقدم هذا السمك في المطعم على طبقة من الفطر المقطع والممزوج بتشكيلة من الخضار والأعشاب الطبيعية. وعلى الرغم من تميز هذه الوجبة، إلا أنها ليست على رأس قائمة المأكولات البحرية التي يقدمها المطعم، ويمكنك الاقتصار على القريدس المشوي في هذا الجانب.



إن من أشهر الأطباق الرئيسية حول العالم وأكثر تميزاً وقبولاً هو لحم الستيك المشوي. وهذا هو الطبق الذي قد يحدد موقف ورأي عشاق التذوق من مطعم ما. وفي هذه الحالة، فإن مطعم نيزاسوسي للشواء، بلا شك، ينجح في هذا الاختبار. يوفر المطعم لرواده اختيار أنوعاً مختلفة من اللحوم، لمزجها مع أي واحدة من قائمة من الصحون الجانبية للوجبة والتي لا تقتصر على رقائق البطاطا أو البروكولي المقلية أو السبانخ مع الكريمة أو السلطة. كما يمكنك دوماً اعتماد الطريقة الكلاسيكية من وجبة الستيك وبجانبها البطاطا المهروسة مع صلصة الفطر الشهيرة.



لإكمال هذه الدورة الشاملة على القائمة ووجبات المطعم، قم باختتام طعامك باختيار واحدة من 6 أطباق تحلية، ويمكنك بكل بساطة الاقتصار على اختيار إحدى نكهات الآيس كريم الأربعة التي يوفرها المطعم. ولكن تجربتنا تملي علينا اقتراح طبق شهي جداً وهو "بودينغ التوفي" الفريدة من نوعهاً لاختتام لذيذ وحلو للطعام.



قد يكون توفر شاشة الكبيرة في منتصف نيزاسوسي هو جانب جذب لكثير من رواد المطعم، ولكن حتى إن لم تكن من عشاق متابعة الرياضة، فإن وجبة الغداء أو العشاء وحدها تستحق زيارتك للمطعم.



