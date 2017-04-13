مطعم جان جورج وجهة مثالية للاحتفال بعيد الفصح المجيد

يستعد مطعم جان جورج دبي لاستقبال عيد الفصح بأجمل حلة للعائلات والأطفال والأصدقاء حيث يزدان المطعم بزينة العيد ويخصص ركن خاص لألعاب العيد والبحث عن البيض الملون. يقدم المطعم قائمة برنش غنية بالمأكولات الشهية لعيد أكثر بهجة من المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات يوم السبت 15 أبريل.
تفتتح قائمة البرنش بأطباق من طاولة السوق والمقبلات بمطعم جان جورج أهمها "بطيخ وجبنة فيتا بزيت زيتون"و"كرنب مع زيت الزيتون" و"الليمون والبارميزان بفلفل سيرانو مع النعناع" و" سوشي سمك السلمون المرقط مقدم مع صلصة تشيبوتيل البصل الأخضر والصويا" و" كالاماري مقرمش مع مستحلب اليوزو ومخلل الفلفل" و" جبنة بوراتا مع مربى ليمون سورينتو،خبز شباتا محمّص وبيتزا بجبن فونتينا وفطر الترافل الأسود".
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