تذوق: مطعم كاسا ميا الإيطالي في فندق لوميريديان دبي

إن الإقامة في دبي تعني سهولة الوصول إلى العديد من الأماكن المدهشة لتناول الطعام، ولكن التواجد في أو على مقربة من فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي يعني توفر 18 مطعماً من مطابخ مختلفة حول العالم، توفر هذه المطاعم كل ما قد يرغب به الزوار من وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء.



إن كنت من محبي الطعام الإيطالي، فإن الفندق يوفر الخيار الأمثل لذلك مع مطعم كاسا ميا الفاخر، حيث يوفر قائمة مطولة ومتنوعة بعدة خيارات بدءاً من المقبلات ومروراً بأشهى الأطباق الإيطالية الشهيرة.



بدأت تجربة أريبيان بزنس في كاسا ميا من المقبلات مع وجبة كارباشيو اللحم الإيطالية الكلاسيكية، حيث تقدم مع الجرجير وجبنة البارميزان المبروشة، ويمكن وصف هذا الطبق بأنه الخيار الأمثل إن كنت من محبي رقائق اللحم الغير مطبوخة. أما لمحبي المأكولات البحرية فإن قائمة الطعام توفر، بأسعار أعلى من سعر هذه الوجبة، عدة من تلك الخيارات.

وبالتوجه إلى "الوجبة الأولية"، فإن المطعم يوفر خيارات تقليدية بسيطة ومرغوبة من الجميع مثل باستا "بيني" مع صلصة البندورة الحارة، أو وجبة الريزوتو الشهيرة مع القريدس والهليون المعروف بالأسبرغس.



قبل البدء بالطبق الأكثر رغبة وقبولاً عند مختلف الناس، البيتزا، تجدر الإشارة إلى أن قائمة الطعام الرئيسية في كاسا ميا تضم أطباق لا تقل أهمية عن قائمة البيتزا. فمن مميزات المطعم في هذا القسم هو وجبة لحم الإسكلوب مع صلصة المشروم إلى جانب السبانخ والبطاطا المهروسة. وتحت "من موقد الشوي" ننصح باختيار طبق الروبيان الكبير أو الجمبري، تأتي هذه الوجبة بخمس قطع من الروبيان، وهي مغطاة بأنواع مختلفة من الأعشاب، ومع إضافة الليمون إليها فإنها تتميز بطعم لاذع وفاتح للشهية، إلا أن الوجبة كافية لشخص واحد ولكنها من أفضل الأطباق التي وقع اختيارنا عليها في المطعم.

قسم البيتزا يأتي بأسعار معقولة ومناسبة، حيث تتفاوت ما بين 50 و90 درهماً، والبيتزا التي يتخصص فيها المطعم ويعدّها لرواده هي بلا شك تقدم طعماً يستحق ويناسب هذه الأسعار. ويمكن التنويع في الطلب إذا رغبت في التركيز على هذا القسم، حيث يتوفر أكثر من عشرين خياراً مختلفاً من هذا الأطباق، من البيتزا الكلاسيكية "المارغريتا" إلى البيتزا مع الخضار أو اللحومات أو المأكولات البحرية. وننصح من جهتنا بتذوق إحدى علامات المطعم وهي بيتزا "الكواترو فورماغي" والتي تحضر مع الطماطم والريحان وأربعة أنواع مختلفة من الجبنة الفاخرة المحضرة على أصولها.



وفي الختام، فإن وصفة التحلية التي يوفرها كاسا ميا من الشوكولاه الداكنة والآيس كريم الموز المحلاه بالكراميل تجمع بين البارد والحار في طبق واحد لا يفوت محبي الشوكولاه. ولكن أفضل خيار يقع على التيراميسو المنزلي من كاسا ميا، حيث تعد هذه القطعة تجربة فريدة وخفيفة لمحبي الحلويات بشكل عام، ولعله الطبق الألذ والأنسب لختم فيه وجبة العشاء أو الغداء في مطعم كاسا ميا الذي ينافس بجدارة على عرش أفضل الوجهات الإيطالية في دبي.