تذوق: مطعم كاتانا لرجال الأعمال في دبي

منذ فترة بسيطة من الزمن، أطلق مطعم "كاتانا" (Katana) لرواده في دبي خدمة جديدة لوجبات الغداء السريعة لرجال الأعمال، وذلك وسط الإطلالات الجميلة على مقربة من برج خليفة.



تتوفر هذه الوجبات، التي تركز على "السوشي" اليابانية في المرتبة الأولى، لرجال الأعمال المتواجدين في منطقة دبي مول أو برج خليفة في أيام ومواعيد العمل من الأحد إلى الخميس، وهي تأتي بتسعيرتين مختلفتين بحسب الطلب، الوجبة الأولى هي التي تحتوي على طبقين وتكلفتها 75 درهماً، أم الثانية تحتوي على ثلاثة أطباق وتكلفتها 95 درهماً.



يبدأ الغداء، بحسب تجربة زيارة أريبيان بزنس للمطعم، بطبق لذيذ ومميز وهو حساء "ميسو" الشهير الذي لا تخلو مطاعم السوشي منه. يلي هذا الحسبة اختيار طبق من الأطباق الصغيرة، والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من مثل سلطة الكرنب أو الفاصوليا الخضراء المقلية أو طبق دجاج دمبلينغ. إلا أن اختيارنا وقع على طبق تاتاكي السلمون وهو عبارة عن سلمون مشوي يقدم مع الثوم والفجل والبابايا وصلصة الصويا بالليمون، هذه الوجبة خفيفة نوعاً ما لكنها تملك طعما مميزاً وحامضاً يفتح الشهية على بقية وجبات الطعام. كما أنه يمكن لمحبي الروبيان اختيار وجبة روبيان البانكو، حيث تقدم مقلية مع البطاطس الحلوة ويقطين الكابوشا.