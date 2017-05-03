Arabian business
سيارات ويخوت

العثورعلى يخوت فاخرة سرقت من دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
العثورعلى يخوت فاخرة سرقت من دبي

أعلنت شركة تحقيقات خاصة- اسمها كونديكتر Condictor- أنها تمكنت من استرجاع يخت فاخر من بين يخوت تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار بعد أن تعرضت للسرقة في دبي.

وذكر بيان للشركة على موقعها على الإنترنت، أن متعاملين معها في كل من دبي وإسبانيا تمكنوا من استرجاع يخوت فاخرة تم نقلها بعد سرقتها إلى دول الشرق الأقصى، وساهم تعاون الشركة مع السلطات في دبي ومنظمات الشحن البحري على تقديم أدلة تشير لوصول اليخوت إلى هونغ كونغ، حيث قام فريق الشركة هناك بتحديد موقع أحد اليخوت وتبليغ السلطات مما ساهم بإعادة اليخت المسروق لاصحابه واتخاذ إجراءات قضائية، كما تم تعقب يخت مسروق آخر وضبط في الفيلبين ويواجه اللصوص إجراءات قضائية بعد القبض عليهم.

وكانت صحيفة ذا ناشونال قد كشفت عن هوية المتهم بأعمال سرقة اليخوت الفاخرة من دبي وهو يدير شركة تأجير يخوت اسمها dubaiultimatecharter.com، وهو رجل أردني يعتقد أنه تعاون مع شاب سوري في عمليات غير شرعية مثل تجارة السلاح والاتجار بالبشر في تركيا.

وكشفت الصحيفة عن اسم المتهم الأردني وهو طارق صيام ولديه جواز سفر آخر غير الجواز الأردني وهو جواز سفر اسرائيلي، وهو مطلوب لشرطة دبي في قضية مالية لا علاقة لها بالسرقة، فضلا عن متابعته من قبل بعض البنوك التي لم يسدد لها قروض أخرى.

 

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