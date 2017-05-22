Arabian business
سيارات ويخوت

فورد تستبدل رئيسها التنفيذي بخبير بتقنيات السيارات ذاتية القيادة

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
فورد تستبدل رئيسها التنفيذي بخبير بتقنيات السيارات ذاتية القيادة
من اليمين جيم هاكيت البالغ من العمر 62 عاما، وفيلدز -56 عاما

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة فورد قررت استبدال رئيسها التنفيذي مارك فيلدز بمدير آخر وهو جيم هاكيت رئيس قسم تقنيات السيارات ذاتية القيادة في الشركة، وستعلن الشركة اليوم تفاصيل هذه التغييرات بحسب الصحيفة التي استندت في معلوماتها لما أدلى به أحد مسؤولي الشركة. وكان مارك فيلدز قد تولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2014، فيما يعكس تعيين هاكيت الضغوطات التي تتعرض لها صناعة السيارات الأمريكية.


 وكان الرئيس التنفيذي فيلدز قد تعرض لانتقادات واسعة من المساهمين والمستثمرين ومجلس إدارة الشركة بسبب التلكؤ في تطوير سيارا تواكب التقنيات المتقدمة وعدم توسعه في مجال الشركة الأساسي، ويأتي استبدال فيلدز بعد أسبوعين من تعرضه لانتقادات حادة في مؤتمر المساهمين السنوي بسبب تردي النتائج المالية لشركة فورد.

يذكر أن جيم هاكيت ترأس العام الماضي شركة فورد سمارت موبيليتي التي تأسست العام الماضي ضمن شركة فورد  حيث عملت على تجريب سيارات ذاتية القيادة، وخدمات توفير سيارات الأجرة عند الطلب، في لندن وكنساس سيتي، وكان هاكيت يرأس في السابق شركة ستيلكيس المتخصصة في التقنية والأثاث المكتبي.

 

 

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